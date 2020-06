SEAT France propose à ses clients un service de jockey à domicile pour la vente et l’après-vente

Face aux nouveaux besoins de déplacements d’une population de plus en plus urbanisée et en réponse au contexte actuel, SEAT France propose une nouvelle solution de mobilité, un service de jockey à domicile pour la vente et l’après-vente. Le client effectue sa demande à son distributeur, qui organise de façon simplifiée le service avec la start-up Ector.

Les promesses du service de jockeyage à domicile

SEAT France souhaite faciliter la vie de ses clients et développer de nouveaux services pour améliorer leur expérience avec la marque. De plus, la crise sanitaire actuelle accentue ce besoin de disposer de solutions nouvelles, sur mesure et à distance pour gagner du temps et éviter les déplacements. SEAT France met en place un service inédit qui permet au client de bénéficier d’un service sur mesure à domicile:

· L’entretien et la réparation

SEAT France propose le service de jockey à domicile sur toutes les prestations après-vente : entretien ou réparation. Le client se voit proposer la prise en charge et le retour de sa voiture à son domicile. De plus, sous réserve de disponibilités, un véhicule de remplacement peut être mis à disposition du client par la concession. Afin de marquer le lancement de ce service inédit, la prestation est offerte jusqu’au 31 juillet.

· L’achat de véhicule neuf

Lors de l’achat d’une voiture neuve, le client peut choisir de se faire livrer son nouveau véhicule directement à son domicile. Le service propose également en option la mise en main par le jockey lors de la livraison. Le service à domicile sera proposé à partir du 1er juillet et sera disponible pour les clients particuliers et PME. Cette prestation sera proposée au client à partir de 36€ (jusqu’à 5 km).

« Le service de jockey à domicile va nous permettre d’accompagner encore davantage nos partenaires dans la reprise de l’activité. Grace à cette nouvelle offre, nos distributeurs pourront proposer à leur client un service de qualité, temporaire ou pérenne, en fonction des circonstances et de la demande », affirme Sébastien Guigues, Directeur SEAT France.

Ector, start-up gagnante de l’Easy Mobility Challenge

SEAT n’a de cesse d’innover et de promouvoir la mobilité. C’est dans ce cadre que SEAT France organise en partenariat avec CANAL+ et via leur plateforme commune DETOURS, l’Easy Mobility Challenge. Ce concours consiste à dénicher et élire le meilleur projet dédié à la mobilité du quotidien. L’édition 2017 a été remportée par ECTOR qui propose un service de voiturier dans les gares et les aéroports. La start-up a ainsi naturellement été choisie par SEAT pour déployer le service de jockey pour la vente et l’après-vente.