BMW annonce la Digital Key pour l’iPhone. Un moyen sûr et facile d’utiliser l’iPhone clé pour verrouiller, déverrouiller, démarrer et partager ses clés avec des amis

Aujourd’hui, lors de la conférence mondiale des développeurs Apple, il a été annoncé que BMW sera le premier constructeur automobile à permettre à ses clients d’utiliser iPhone comme clé de voiture entièrement digitale. BMW a été le premier à intégrer iPod dans ses véhicules, le premier à proposer le CarPlay sans fil et maintenant le premier à introduire la prise en charge de la clé numérique BMW stockée en toute sécurité dans l’Apple Wallet pour iPhone.

BMW Digital Key pour iPhone.

La nouvelle Digital Key BMW pour iPhone permettra aux clients qui le souhaitent de déverrouiller leur voiture puis de la démarrer facilement en plaçant l’iPhone dans le compartiment prévu à cet effet et en appuyant sur le bouton de démarrage. La configuration de la Digital Key peut être effectuée via l’application BMW pour smartphone. Le propriétaire de la voiture peut également partager l’accès avec un maximum de 5 personnes. Une option d’accès configurable pour les jeunes conducteurs est également disponible, elle limite la vitesse de pointe, la puissance, le volume maximum de la radio et plus encore. La gestion de l’accès peut se faire depuis l’intérieur de la voiture ainsi que par le biais de l’Apple Wallet.

Parmi les autres caractéristiques de la nouvelle Digital Key pour iPhone, citons :

le stockage dans la partie sécurisée de l’iPhone et accès via le portefeuille d’Apple

une réserve de marche pour l’iPhone : les clés de voiture fonctionneront encore pendant cinq heures au maximum si l’iPhone s’éteint en raison d’une batterie faible

la possibilité de partager l’accès avec un maximum de 5 amis via iMessage

la compatibilité avec Apple Watch



BMW est l’un des principaux contributeurs à la normalisation de la clé numérique.

BMW Group a rapidement perçu le potentiel des smartphones en tant que clés numériques « Digital Key ». La normalisation de la Digital Key améliore l’expérience de l’utilisateur, la sécurité et la compatibilité avec les smartphones, autant d’éléments qui ont été essentiels à la stratégie de BMW Group dès le début. Apple et BMW ont travaillé en étroite collaboration avec le Car Connectivity Consortium (CCC) pour faire avancer la mise en place de normes mondiales. La version 2.0 de la Digital Key (NFC) a été dévoilée en mai 2020, tandis que la prochaine génération de Digital Key utilisant la technologie « Ultra Large Bande » est déjà bien avancée.



Large couverture pour les modèles BMW et iPhones.

BMW est heureux d’annoncer la disponibilité de Digital Key pour iPhone dans 45 pays pour une large gamme de modèles : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5 M, X6 M et Z4 si fabriqués après le 1er juillet 2020. Les modèles d’iPhone compatibles seront l’iPhone XR, l’iPhone XS ou plus récent et l’Apple Watch Series 5 ou plus récent.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bmw.com/digitalkey



Egalement annoncé : des itinéraires intelligents pour les véhicules électriques BMW dans Apple Maps.

Lors de la conférence mondiale des développeurs organisée aujourd’hui par Apple, BMW et Apple ont également annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de CarPlay de faire voyager plus facilement les BMW électriques sur de longs trajets, en tenant compte automatiquement du moment et du lieu de chargement. Les conducteurs peuvent planifier leur voyage à l’avance sur leur iPhone ou simplement entrer leur destination via Apple CarPlay lorsqu’ils s’installent dans la voiture. Dans les deux cas, Apple Maps choisira l’itinéraire optimal en fonction de l’autonomie du véhicule électrique et de l’emplacement des bornes de recharge en cours de route. Cette fonction simple et transparente sera d’abord disponible dans la BMW i4 entièrement électrique qui sera lancée l’année prochaine.