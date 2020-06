NISSAN LEAF : DES 49€/MOIS, BATTERIE INCLUSE, SANS APPORT

Pionnier des véhicules 100% électriques dans le monde, Nissan réaffirme sa volonté de rendre la mobilité électrique toujours plus accessible.

Avec plus de 10 ans d’expérience de la mobilité sans émission à l’échappement, et près d’un demi-million de berlines LEAF en circulation, Nissan est un des très rares constructeurs automobiles à pouvoir commercialiser des véhicules 100% électriques d’occasion. Un moyen pour de nombreux foyers d’accéder à la mobilité électrique pour ses trajets du quotidien. A la clé : un tarif très accessible, batterie incluse, et moins de 2€ d’électricité pour parcourir 100 km.

Aujourd’hui, Nissan répond ainsi à l’intérêt grandissant de plus en plus de clients pour les véhicules électriques en proposant la LEAF Visia 24 kwh à partir de 49 € par mois (soit 1,70€ par jour), batterie incluse et sans apport. Une offre de VO récent en LLD (49 mois, 60 000 km) sous condition de reprise et de prime à la conversion de 5000 €.

Lorsque la Nissan LEAF est rechargée sur une simple prise domestique – c’est le mode de recharge choisi par 50% des clients LEAF-, le plein ne coûte que 2 euros/100km. Mais la LEAF 24kWh peut également disposer du port de recharge rapide CHAdeMO pour se recharger sur l’une des 350 bornes rapides installées en France par Nissan et ses partenaires. Et pour les propriétaires de Nisan LEAF, les 30 premières minutes de recharge sont gratuites, grâce au badge Nissan Charge fourni par la marque.

En proposant désormais de rouler en électrique, batterie incluse et sans passage à la pompe, pour le prix de moins d’un plein de véhicule thermique par mois, la mobilité électrique n’a jamais été aussi pertinente sur un plan économique. Entre le coût du véhicule (49€/mois) et les pleins, cette Nissan LEAF est tout simplement l’offre la plus attractive du marché en matière de coût d’utilisation. Avec son autonomie homologuée NEDC de 199 Km/jour, cette LEAF 24kWh répond à la très grande majorité des besoins des ménages. Rappelons en effet que, selon différentes études récentes, 80 % des Français effectuent moins de 50 km/jour.

Côté équipement, la LEAF 24 kWh Visia dispose de 5 vraies places, d’un coffre de 370l, d’un système audio CD, de la technologie Bluetooth®, des vitres électriques avant / arrière, ou encore du système Intelligent-Key pour déverrouiller et démarrer sans clé.

Jusqu’à 18 000 € d’aides pour l’achat d’une Nissan LEAF neuve

Côté véhicules neufs, La Nissan LEAF de deuxième génération est aujourd’hui disponible en versions 40 kWh et 62 kWh.

La LEAF 40kWh offre une puissance de 150 ch pour 320 Nm de couple et une autonomie de 270 km en cycle mixte WLTP (et même 389 km en cycle urbain WLTP). La Nissan LEAF e+ 62 kWh affiche quant à elle une puissance de 217 ch pour 340 Nm de couple. Son autonomie atteint 385 km en cycle mixte WLTP et 528 km en cycle urbain WLTP.

En plus de son offre sur les véhicules d’occasion pour rendre la mobilité électrique encore plus accessible, Nissan soutient également le nouveau bonus électrique mis en place récemment par le gouvernement en proposant une prime de 13 000€ pour tous (7 000€ de Bonus écologique + 6 000€ de prime Nissan). En cas d’éligibilité à la prime à la conversion, il est ainsi possible de cumuler jusqu’à 18 000€ d’aides pour l’achat d’une Nissan LEAF neuve.

L’incarnation de la vision Nissan Intelligent Mobility

La Nissan LEAF est l’incarnation de la vision Nissan Intelligent Mobility qui vise à imaginer le futur de la mobilité en repensant la manière dont les véhicules sont conduits (Nissan Intelligent Driving), propulsés (Nissan Intelligent Power) et intégrés à la société (Nissan Intelligent Integration).

Dans sa dernière version, remaniée mi-2019, la Nissan LEAF est équipée du nouveau système NissanConnect avec écran tactile 8 » compatible avec AndroidAuto et Apple Carplay. La Nissan LEAF intègre également la technologie e-Pedal qui permet d’accélérer, de ralentir, de freiner et de s’arrêter uniquement avec la pédale d’accélérateur, mais aussi la technologie de conduite assistée ProPILOT qui permet de contrôler la direction, maintenir le véhicule sur sa voie et maintenir la distance avec le véhicule qui précède, y compris dans les bouchons. Ce système permet de faciliter la conduite et de réduire le stress et la fatigue du conducteur. La technologie Nissan ProPILOT fonctionne sur voie rapide. Plus de 500 000 véhicules dans le monde en sont équipés : en Europe, c’est le cas de la LEAF 100% électrique, mais aussi des crossovers QASHQAI et JUKE, les best-sellers de Nissan.

Avec des ventes globales dépassant les 470 000 unités depuis le lancement du modèle en 2010, dont 147 000 en Europe et 20 000 en France, la Nissan LEAF est pionnière en matière de mobilité 100% électrique.