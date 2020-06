Tout numérique : le nouveau Mokka est le premier à adopter le futuriste tableau de bord Opel

L’audace tranquille : la nouvelle génération de Mokka adopte le look qu’auront les nouveaux modèles Opel des années 2020 , marquée par la pureté, la précision et la réduction à l’essentiel. Mark Adams, vice-président du design Opel, et son équipe ont développé une philosophie de style pour la marque allemande qui associe la simplicité et la personnalité. Cette philosophie s’applique aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la nouvelle génération de Mokka. Le conducteur aura dorénavant devant lui un Pure Panel, c’est-à-dire une planche de bord high-tech, totalement numérique, offrant une approche ciblée – une planche de bord « détoxifiée », en somme.

« Sur le nouveau Mokka, nous offrons pour la première fois l’Opel Pure Panel. Il comporte de grands écrans intégrés de manière transparente dans un module d’information horizontal, avec un nombre minimal de contrôles physiques. Il permet d’afficher des informations numériques claires et détoxifiées. Tout cela crée une expérience client optimisée », déclare Mark Adams, Vice President Opel Design.

La structure de l’Opel Pure Panel, des écrans juxtaposés tout en longueur, rend superflue une multitude de boutons et de commandes. Le Pure Panel dispose des toutes dernières technologies et n’affiche que les informations les plus importantes pour le conducteur : il va, par exemple, se charger de la gestion de l’énergie stockée dans la batterie du Mokka électrique, sans multiplier les stimuli visuels gênants. Le nombre de boutons et de manettes est réduit au minimum, apportant un équilibre idéal entre les fonctions numériques et d’autres purement intuitives, sans avoir besoin de naviguer dans des sous-menus. Le Pure Panel montre avec brio la façon dont Opel exploite les dernières technologies pour simplifier la vie à bord.