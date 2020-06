Avec plus d’un demi-million de voitures concernées, BMW lance la plus grande campagne de mise à jour logicielle à distance jamais réalisée par un constructeur européen

BMW a donné le coup d’envoi d’une campagne mondiale de mise à jour logicielle à distance et propose à plus d’un demi-million de clients de mettre à jour leurs BMW gratuitement grâce à BMW ConnectedDrive. Ce ne sont pas moins de 15 000 clients français qui bénéficieront rapidement de cette mise à jour inédite.

Débutée fin avril en Allemagne, cette campagne initiée par le constructeur illustre aux clients que depuis le lancement de la BMW X5 fin 2018 et l’introduction du BMW Operating System 7.0, les BMW équipées de ce système d’exploitation peuvent être mises à jour à distance (Remote Software Update) aussi simplement qu’un smartphone. Ainsi, après consentement de leurs propriétaires, ces voitures sont en permanence équipées des dernières technologies développées par la marque (Assistant de stationnement et BMW Intelligent Personnal Assistant améliorés par exemple) mais peuvent également intégrer de toutes nouvelles fonctions comme le Dangerous Curve Assistant. De plus, une fois la mise à jour effectuée, les clients pourront continuer de personnaliser leurs BMW en sélectionnant parmi la liste des options activables à distance disponibles à l’achat dans le BMW ConnectedDrive Store comme le Drive Recorder.

A l’occasion du lancement de cette campagne, Klaus Fröhlich, Membre du Directoire de BMW AG en charge de la Recherche et du Développement, se félicite : « Nous procédons actuellement à une campagne de mise à jour à distance mondiale sur plus d’un demi-million de BMW. Il s’agira de la plus grande campagne de ce type jamais réalisée par un constructeur européen. »

15 000 clients français vont pouvoir télécharger une nouvelle version de logicielle pour leur BMW en roulant grâce à la carte SIM embarquée de la voiture ou grâce au smartphone connecté à un réseau Wifi via la BMW Connected App (dans ce cas, il faudra alors synchroniser le smartphone à la voiture avant de procéder à la dernière étape). Une fois le téléchargement terminé, ces clients vont recevoir une notification indiquant qu’une nouvelle version de logiciel est prête à être installée directement sur l’écran Live Cockpit Navigation Pro de leur BMW (uniquement lors d’un arrêt) ou sur leurs smartphones via leur BMW Connected App. Enfin, une fois le téléchargement terminé et après une dernière validation, les clients pourront débuter l’installation dans leur BMW. Les mises à jour les plus importantes ne nécessitent qu’une immobilisation de la voiture pendant 20 minutes avant que cette dernière ne soit prête à reprendre la route avec, à bord, de toutes nouvelles fonctionnalités.

Les mises à jour en France seront proposées, dans les prochains jours, à tous les propriétaires de BMW équipées du BMW Operating System 7.0 modulaire lancé fin 2018. Ainsi, cette mise à jour concernera 17 modèles de la gamme : BMW Série 1, BMW Série 2 Gran Coupé, BMW Série 3 Berline, BMW Série 3 Touring, BMW Série 7, BMW Série 8 Cabriolet, BMW Série 8 Coupé, BMW Série 8 Gran Coupé, BMW M8 Cabriolet, BMW M8 Coupé, BMW M8 Gran Coupé, BMW X5, BMW X5 M, BMW X6, BMW X6 M, BMW X7 et BMW Z4.