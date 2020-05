NOUVELLE RENAULT MÉGANE, UNE GAMME COMPLÈTE ET L’HYBRIDE DISPONIBLES À LA VENTE EN FRANCE

Renault MÉGANE est un modèle emblématique depuis 25 ans avec 4 générations de véhicules commercialisés et 7 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Nouvelle MÉGANE, c’est un design revu dans le détail, une gamme de motorisations complète, dont la technologie révolutionnaire E-TECH Plug-In hybride, et encore plus de technologies au service de la sécurité et du plaisir de conduite. Et toujours deux carrosseries : berline ou Estate.

Un style toujours plus affiné

Nouvelle MÉGANE gagne en maturité grâce à un design encore plus affiné. L’avant adopte un nouveau bouclier, une calandre redessinée intégrant un entourage d’antibrouillards avec joncs chromés et déflecteurs d’air, complété à l’arrière par un bouclier redessiné. Les ailes sont plus marquées avec la nouvelle décoration latérale et dès la nuit tombée, on remarquera les poignées extérieures de portes lumineuses. Des jantes de 16 à 18 pouces et une antenne requin lui assurent une stature toujours plus valorisante.

L’ensemble des feux font désormais appel à la technologie LED. A l’avant, les phares C-Shape 100% Led et les projecteurs Full Led PURE VISION sont de série dès le premier niveau de finition. Ils augmentent la portée d’éclairage de 30% et offrent la possibilité d’un éclairage de virage. A l’arrière, les feux 100% full LED intègrent des nouveaux guides d’éclairage à effet 3D. L’ensemble des clignotants offrent le très high-tech (et très visible) clignotement à défilement dynamique.

Le plein de technologies

A l’intérieur, on retrouve l’ambiance conviviale, très cockpit, de Mégane avec MULTI-SENSE, des sièges avant réglables électriquement, un volant au toucher désormais soft dès les premiers niveaux de finitions et de nouvelles selleries. Le plus bluffant se trouvera devant les yeux avec l’apparition du nouvel écran full numérique 10,2’ au tableau de bord et EASY LINK proposé sur écran 7 ou 9,3’ pour une grande tablette digitale. Ce système personnalisable est compatible Android Auto et Apple Carplay.

Dotée des meilleures technologies d’aides à la conduite (comme l’alerte de distance de sécurité, l’alerte de franchissement de ligne ou la reconnaissance des panneaux de signalisation), Nouvelle MÉGANE embarque désormais toutes les briques technologiques qui constituent l’entrée dans le monde de la voiture autonome : l’alerte de franchissement de ligne, l’assistant de maintien dans la voie, l’assistant Autoroute et Trafic intégrant la fonction Stop & Go. L’ensemble des aides à la conduite sont désormais regroupées sur le volant. A ces technologies de pointe viennent s’ajouter la détection de fatigue et le freinage actif d’urgence avec détection piétons et cyclistes.

Version R.S. Line et série limitée Edition One

Nouvelle MÉGANE propose une gamme complète de motorisations et de niveaux de finitions. Outre les versions Life, Zen et Intens, on note l’apparition d’une version R.S. LINE. Celle-ci propose un badging spécifique double diamant sur les ailes avant et sur la malle arrière, une double canule d’échappement chromée, des jantes en alliage de 17 pouces diamantées, un pédalier en aluminium, des projecteurs antibrouillards spécifiques, une sellerie en Alcantara RS LINE chauffante et enveloppante avec surpiqures rouges, surpiqures reprises sur le volant en cuir.

Cette offre haut de gamme tendance sport s’accompagne d’une offre haut de gamme orientée élégance avec la série limitée Edition One. Disponible exclusivement sur MÉGANE berline, elle ajoute à la version Intens un badging spécifique, des coques de rétroviseurs extérieurs gris titanium et des jantes de 17 pouces diamantées spécifiques. A l’intérieur, on retrouve des éléments stylistiques en aluminium brossé, un siège conducteur électrique massant et chauffant, une sellerie cuir et un volant chauffant. Cette version embarque en série le détecteur d’angle mort, le détecteur de collision arrière et l’assistant au parking Easy Park Assist.

Pour le bonheur des sportifs…

… Le renouvellement de MÉGANE concerne également ses versions sportives R.S. et R.S. TROPHY, attendues par nos clients les plus sportifs pour leurs aptitudes faisant référence dans la catégorie. Ces deux versions adoptent le 1,8 l turbo à injection directe issu des synergies de l’Alliance est également présent sur l’Alpine A110.

La MÉGANE R.S. offre désormais 300 ch, puissance disponible auparavant sur l’ancienne MÉGANE R.S. TROPHY, et 420 Nm (+30 Nm) en boîte EDC et 400 Nm en boîte manuelle. Le châssis Sport 4CONTROL offre une agilité maximale dans les virages serrés et de la stabilité dans les courbes rapides. Un nouveau R.S. Monitor permet d’afficher de nombreux paramètres véhicule en temps réel.

Nouvelle Mégane R.S. TROPHY est pensée pour la piste. Elle se différencie notamment par son châssis Cup, qui lui devient exclusif, il se caractérise par un différentiel mécanique Torsen® à glissement limité au bénéfice de l’inscription en virage et de la motricité en sortie de courbe. Il dispose d’amortisseurs et de ressorts de suspension dont la raideur a été augmentée de respectivement 25 et 30 %, et d’une barre antiroulis avec un tarage augmenté de 10%, par rapport à Mégane R.S.

Autant dire que le plaisir de conduite fait largement partie de la dotation de série.

Une gamme complète de motorisations

L’offre motorisation complète répondra à tous les usages, toutes les envies. Nouvelle MÉGANE propose en effet trois moteurs essence, le TCe 115, le TCe 140 en boite manuelle ou automatique et le TCe 160 accompagné de la boite à double embrayage EDC. Un moteur diesel le dCi 115 est également disponible en boite manuelle ou EDC.

Enfin, pionnier et expert de l’électrique depuis plus de 10 ans, Renault propose désormais sur MÉGANE le tout nouveau moteur E-TECH Plug-in hybride 160 qui sera disponible dès le lancement sur MÉGANE Estate.. Avec sa batterie d’une capacité de 9,8 kWh (400V), Nouvelle Mégane E-TECH hybride rechargeable dispose d’une autonomie permettant de rouler en 100 % électrique jusqu’à 135 km/h sur 50 kilomètres en cycle mixte (WLTP) et jusqu’à 65 kilomètres en cycle urbain (WLTP City). Les démarrages se font systématiquement en électrique. Elle peut ainsi fonctionner sans émission ni consommation de carburant sur les trajets du quotidien et vous emmener en week-end ou en vacances sur de longs trajets sans contraintes. Grâce à cette technologie, MÉGANE E-TECH Plug-In Hybride affiche une consommation record à partir de 1,3 l/100 km et un niveau d’émission de CO2 maîtrisé à partir de 28 g/km en cycle mixte (WLTP).

Les tarifs

Les tarifs de Nouvelle MÉGANE débutent à 22 200€ ou 169 € par mois pour les versions thermiques et à partir de 38 500€ ou 299 € par mois pour les versions E-TECH Plug-in hybride 160 (disponible sur MÉGANE Estate sur les plus hauts niveaux Intens et R.S. Line).

Nouvelle MÉGANE Estate Plug-in hybride bénéficie d’un coût de fonctionnement inférieur à celui d’une version essence grâce aux économies de carburant, à la carte grise gratuite ou moitié prix selon les régions et grâce à la toute nouvelle prime gouvernementale de 2 000 € sur les motorisations hybrides rechargeables dont bénéficie MÉGANE Estate Plug-in hybride

Les commandes de Nouvelle MÉGANE ouvriront à partir du 2 juin 2020 pour la France.