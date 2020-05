Profitez de 20% de remise avec Yamaha Assurance !

Vous achetez un nouveau modèle Yamaha ? Rendez-vous en concession pour profiter de votre offre exclusive : 20% de réduction sur la première année de votre prime d’assurance !

Vous achetez un NMAX, TMAX, MT-07, MT-09 ou Tracer 900 neuf chez un concessionnaire Yamaha ? Yamaha Assurance vous offre un coup de pouce avec 20% de réduction sur la première année de votre prime d’assurance (hors options, garanties attentats, risques technologiques et assistance juridique).

Cette offre est valable du 11 mai 2020 au 31 juillet 2020 inclus*.

Pourquoi choisir Yamaha Assurance ?

Yamaha Assurance est spécialement conçu pour les propriétaires de Yamaha et simplifie le processus d’assurance de votre véhicule. Ce service permet d’assurer votre Yamaha et vous offre un haut niveau de protection à des tarifs compétitifs : une tranquillité d’esprit au quotidien. Avec Yamaha Assurance, vous bénéficiez d’un service exclusif et vous pouvez compter sur la réactivité d’une équipe dédiée. Consultez votre concessionnaire Yamaha pour en savoir plus.

*Offre valable uniquement sur les Yamaha NMAX, TMAX, TMAX Tech MAX, MT-07, MT-09, MT-09 SP, Tracer 900 et Tracer 900 GT, neufs, année modèle 2020, non cumulable avec une autre offre en cours et valable sous réserve d’acceptation par Yamaha Assurance. Yamaha Assurance, géré et commercialisé par OFAR -Siège Social : 2 Rue Miguel de Cervantès – 33700 Mérignac – SARL au capital de 8 000 € – RCS BORDEAUX B 350 186 870- ORIAS N° 07 006 083 (http://www.orias.fr) – Courtier en assurance exerçant selon le b) de l’article L.521-2, II, 1 du code des assurances, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 place de Budapest-CS92459- 75436 Paris cedex 09. Compagnies souscriptrices L’Equité – Generali Bike. La garantie Protection Juridique est souscrite auprès de L’Equité. La garantie Assistance est souscrite auprès d’Europ Assistance.