NISSAN ET SES COLLABORATEURS S’ENGAGENT AUPRÈS DE #PROTEGETONSOIGNANT EN SOUTIEN AUX ÉQUIPES MÉDICALES

Nissan apporte un soutien matériel et humain au collectif #ProtègeTonSoignant avec le prêt de nombreux véhicules. Les collaborateurs de la marque apportent une aide logistique pour mettre à disposition cette flotte qui assurera la mobilité des personnels soignants, mais également la livraison de matériel.

Nissan en France prend part à l’élan de solidarité qui anime actuellement la France envers les équipes médicales investies dans la lutte contre l’épidémie. Nissan engage ainsi ses moyens en collaboration avec le collectif #ProtègeTonSoignant, avec le prêt de véhicules particuliers (MICRA, JUKE et QASHQAI), mais aussi de véhicules utilitaires comme le NV250.

La diversité des véhicules qui composent cette flotte permet ainsi de remplir des missions variées, depuis le transport de personnels soignants jusqu’à la distribution de fournitures, en région parisienne et partout en France.

Par ailleurs, Nissan en France est particulièrement fier de constater l’engagement de son personnel en cette période si difficile. En effet, les collaborateurs de Nissan en France prennent massivement part à cette entreprise solidaire, assurant ainsi la logistique pour la mise à disposition des véhicules en collaboration avec le collectif #ProtègeTonSoignant.

Ce mouvement illustre les valeurs d’entraide et de collaboration que Nissan a à cœur de cultiver dans son fonctionnement quotidien.

A propos de ProtègeTonSoignant (#ProtegeTonSoignant) :

Comptant de plus de 70 bénévoles, le collectif #ProtègeTonSoignant est une équipe multidisciplinaire de médecins, de professeurs de médecine, d’entrepreneurs, d’ingénieurs et de développeurs investis dans la mission d’aider les personnels soignants durant la crise du Covid-19. L’ensemble de ces talents et compétences constitue une véritable force d’action en matière d’identification des besoins, répartition aux hôpitaux et professions libérales, sourcing, logistique et communication, afin d’apporter un soutien matériel aux équipes médicales engagées dans la lutte contre l’épidémie.