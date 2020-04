Nouvel Opel Mokka : il roulera électrique

Le nouvel Opel Mokka roule, même s’il le fait en tenue de camouflage. Mais il le fait pour une étape importante, ses premiers essais aux mains des ingénieurs d’Opel. Et il roule électrique ! La deuxième génération du Mokka a été complètement repensée, et avant son lancement sur le marché, Opel procède aux dernières mises au point approfondies et validations de ses nouveautés technologiques, dont son alimentation électrique. La production débutera au quatrième trimestre de cette année. Les premières voitures de production seront électriques et devraient arriver chez les clients au début de 2021. Les mulets laissent deviner le véhicule qui se cache sous le camouflage : le grand K jaune sur les flancs vert-noir des véhicules d’essai est un indice, un K comme dans Mokka. Oui, tout simplement Mokka.

La nouvelle génération renonce au suffixe X accolé au nom que portait la première génération, véritable bestseller depuis ses débuts en 2012. Le premier Mokka avait emporté l’adhésion en affichant un look de baroudeur tout en conservant des dimensions compactes. Le nouveau modèle conserve des dimensions mesurées et une allure affirmée, mais se montre beaucoup plus moderne et actuel : encore plus adapté à la conduite en ville, encore plus stylé et remarquable. Il sera super efficient, avec des lignes sobres et affirmées, et sera logiquement disponible en tout-électrique dès le début de sa commercialisation. Les clients pourront opter pour la version purement électrique à batterie, mais ils auront aussi le choix de moteurs thermiques.

Bien qu’il soit encore camouflé, le nouveau Mokka affirme déjà des formes bien équilibrées, avec de courts porte-à-faux avant et arrière – en parfaite adéquation avec la philosophie de design Opel qui s’incarne là dans une nouvelle évolution. La nouvelle génération du Mokka associe la technicité allemande et un langage design clair et « détoxifié ». De plus, conducteurs et passagers pourront profiter d’un habitacle entièrement numérique. Les designers Opel ont porté une attention toute particulière à se focaliser sur l’essentiel.

« J’ai suivi de très près le développement du nouveau Mokka pendant deux ans et demi et je suis très fier de cette nouvelle Opel, qui sera électrique dès le départ ! », se réjouit Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « Je peux vous promettre que le nouveau Mokka sera l’une des voitures les plus intéressantes de notre longue histoire ! Cette deuxième génération montre tout ce qu’Opel représente aujourd’hui et, à l’avenir, elle changera la perception de notre marque. Nos ingénieurs ont encore un travail important à faire, mais je me réjouis de présenter bientôt le nouveau Mokka. »