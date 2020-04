L’électrique facile avec Opel et l’application Free2Move Services

Trouver une borne de recharge, payer simplement sur facture et avoir la solution à tous les problèmes : la nouvelle application Free2Move Services permet de prendre un bon départ dans le monde de l’électromobilité. Les conducteurs d’Opel Corsa-e peuvent s’abonner au pack de services « Charge My Car » pour 4,99 € par mois (prix en France, plus consommations) et bénéficier d’un accès complet à tous les services grâce à cette application.

L’outil de recherche de bornes de recharge répertorie toutes les bornes de recharge recensées dans la cartographie. Outre l’adresse exacte, le conducteur peut également savoir si la borne est libre ou occupée au moment de la demande. En combinaison avec le système de navigation de la Corsa-e, le guidage routier tient compte de l’état de charge de la batterie, des embouteillages, des routes barrées et des conditions météorologiques, qui peuvent influencer non seulement l’itinéraire mais aussi l’autonomie de la Corsa-e. Sur la base de ces paramètres, le système calcule l’itinéraire optimal et recommande des arrêts et des bornes de recharge. L’application simplifie la gestion des flottes et évite aux conducteurs de voitures de société de remplir des papiers inutiles, en compilant tous les coûts énergétiques dans une facture mensuelle.

L’application, qui regroupe tous les services d’électromobilité, fait partie de la marque de mobilité Free2Move du groupe PSA.

« Charging Pass » : la solution pour l’authentification et la facturation

Les abonnés au pack de services « Charge My Car » reçoivent par courrier un « Charging Pass » qui sert de moyen d’authentification aux bornes de recharge. Lors de l’inscription, le client sélectionne une carte de crédit pour la facturation mensuelle des frais de chargement de la Corsa-e. L’application présente non seulement la facture actuelle, mais elle permet également d’accéder à des factures plus anciennes, ce qui est particulièrement intéressant pour les conducteurs de voitures de société et les gestionnaires de parcs automobiles. Il devient ainsi inutile de demander et d’attendre un reçu, comme pour les carburants classiques.

Pour trouver la borne de recharge suivante, l’application Free2Move Services choisit parmi les plus de 130.000 bornes de recharge recensées dans toute l’Europe.

Guidage routier en fonction de la circulation, de la météo et de l’état de charge

L’application Free2Move Services innove en matière de planification d’itinéraire. Si les conditions de circulation ou la consommation d’énergie changent, le guidage routier est adapté, de même que la planification du prochain arrêt pour recharge. Par exemple, si une route est barrée et qu’une déviation est mise en place, avec allongement du parcours, l’application recommande de faire une pause pour recharger plus tôt. Le plan suggère également une durée optimale pour la recharge, afin d’arriver à destination le plus rapidement possible. Si la batterie ne se recharge qu’à 70% au lieu de 80%, par exemple, l’application réagit en adaptant le guidage routier en conséquence lors du prochain redémarrage manuel.