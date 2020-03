NISSAN DESIGN EUROPE : MATTHEW WEAVER NOMME VICE-PRESIDENT

Matthew Weaver est nommé Vice-President, Nissan Design Europe, à compter du 1er avril 2020. Il succède à Mamoru Aoki, qui part à la retraite après avoir passé 39 ans chez Nissan. Occupant actuellement le poste de Design Director de Nissan Design Europe, Matthew Weaver est entré chez Nissan en 2001.

Matthew Weaver est nommé Vice-President de Nissan Design Europe (NDE) à compter du 1er avril prochain. Matthew est le premier européen à être promu Vice-Président de Nissan Design Europe.

En Presque 20 ans de carrière dans la marque, il a notamment contribué au design et au succès des deux générations du QASHQAI, pionnier des crossovers et best-seller de Nissan, ainsi que des deux générations du JUKE, le pionnier des crossovers urbains. Il a également contribué au design de plusieurs véhicules Infiniti lorsqu’il occupait la fonction de Design Director pour la marque haut-de-gamme de Nissan.

Matthew Weaver a étudié le design des véhicules (Transport Design) à l’université de Coventry, cursus qu’il a complété par un Master (MA degree) au Royal College of Art. Matthew a travaillé chez plusieurs constructeurs avant d’intégrer Nissan en 2001.

A propos de sa nomination, Matthew Weaver déclare: « Je suis ravi d’être nommé Vice-Président de NDE. Je suis heureux d’avoir déjà collaboré au design de véhicules Nissan qui sont devenus des références et des pionniers de leurs segments respectifs, en Europe et même au-delà. J’ai la chance de travailler avec une équipe talentueuse et multi-culturelle; et le studio basé à Londres est un excellent point de départ pour poursuivre l’innovation et la créativité du design européen de Nissan. Le lancement réussi du tout nouveau Nissan JUKE, dont le design a été géré par NDE, est l’une des success-stories de la marque et du studio. J’ai hâte que soient dévoilés les prochains produits qui vont arriver dans les 12 prochains mois et qui poursuivent cette dynamique. »

NDE a été transféré à Londres en 2003. C’est l’un des quatre studios régionaux de design de Nissan. Les autres centres de design régionaux sont situés à San Diego (Californie), Shanghai (Chine) et Sao Paulo (Brésil). Le design global est piloté depuis le centre de design et de R&D global Nissan d’Atsugi, près de Tokyo.

Matthew Weaver, Vice-Président, Nissan Design Europe

Expertise : Design

Lieu de travail : Londres

Langues parlées : gallois, anglais

Naissance: mai 1973

QUI EST Matthew Weaver?

Nommé Vice-Président de Nissan Design Europe, Matthew a la charge d’assurer le parfait développement à chaque étape, du design intérieur et extérieur de tous les modèles Nissan confiés au studio européen. De la phase la plus conceptuelle, celle des premiers schémas et crayonnés, en passant par les étapes d’élaboration des prototypes en collaboration avec les équipes qualité de NDE, et jusqu’à l’approbation du design final pour sa mise en production, Matthew gère et guide les équipes de NDE pour rendre leurs créations réelles. Il est aussi en charge de collaborer à tous les niveaux de l’entreprise pour le développement des nouveaux produits. Cela peut notamment être le cas avec le product planning de Nissan Europe ou de manière plus globale, pour définir les stratégies de design de la marque au niveau mondial. Basé chez NDE dont le studio est à Londres, le travail de Matthew ne concerne pas que les produits européens de Nissan. Il collabore également avec les autres studios de design Nissan répartis à travers le monde, sur les futurs produits destinés aux autres continents

CARRIERE

Après avoir travaillé comme consultant en design avec d’autres constructeurs, Matthew a rejoint Nissan Design Europe en 2001. Il se souvient d’une période particulièrement excitante, pendant laquelle la marque travaillait à créer le nouveau segment des crossovers avec les QASHQAI et JUKE, développés pour partie au Japon et pour partie en Europe. En 2016, Matthew a été nommé Design Director d’Infiniti. Et en 2018, son rôle a évolué pour incorporer à la fois les marques Nissan et Infiniti. Matthew Weaver est nommé Vice-President de NDE à compter d’avril 2020.

ELEMENTS MARQUANTS

Sa collaboration la plus marquante chez Nissan est pour lui le développement du tout premier JUKE, pionnier des crossovers urbains. Lorsque l’équipe de design a présenté sa proposition finale pour le design, elle a été retenue sans modification. Matthew se souvient de la surprise sur les visages : il ne pouvait pas assurer que ce serait un succès à l’époque. Néanmoins, après une décennie et après avoir créé le segment des crossovers urbains, le Nissan JUKE est devenu le deuxième best-seller de Nissan et son design est toujours aussi unique, distinctif et dynamique.

SOUVENIRS PERSONNELS

Chez Nissan Design Global à Atsugi, au sud de Tokyo, Matthew se souvient d’une revue de design pour ce qui allait devenir la Nissan GT-R. L’objectif était de créer une supercar qui redéfinirait la notion de performance, tout en demeurant accessible à l’échelle des supercars. Ce soir-là, un typhon s’est abattu sur Atsugi. Matthew se souvient avoir regardé les différentes propositions de design illuminées par les éclairs : à cet instant, il pensa que l’esprit du mythique « Godzilla » qui entoure la GT-R depuis longtemps, était bien vivant !

EN QUOI LA MARQUE NISSAN EST-ELLE DIFFERENTE ?

Matthew pense que Nissan est une marque différente par une attitude qu’il résume par « et pourquoi pas? ». C’est un élément important à ses yeux, dans une fonction comme le design. Matthew affirme que le fait de remettre en cause les acquis, sans crainte, a été initié chez Nissan Design par Alfonso Albaisa, Senior Vice President de Global Design. Et grâce à cette approche, les équipes de NDE profitent d’une véritable liberté qui leur a permis, et qui leur permet, de créer des véhicules marquants pour Nissan et marquants pour le marché automobile dans son ensemble.

VISION POUR LE FUTUR

Bien que Matthew affirme qu’imaginer le future est difficile en cette époque de transition dans la mobilité et l’industrie automobile, il pense que parmi les nombreuses technologies qui émergent actuellement, émergeront celles qui lieront le véhicule aux émotions humaines.



ETUDES

Transport Design, Coventry University

Vehicle Design, Royal College of Art, 1999

TEMPS LIBRE

Matthew apprécie de passer du temps avec sa famille et ses amis. Côté loisirs, il met à profit sa passion pour l’automobile, notamment lors de sorties sur circuit. Il est amateur de randonnées en montagne et parcourt ainsi le pays de Galles lorsqu’il y retourne. Enfin, il poursuit son intérêt pour l’art, le design et la culture en prenant une part active dans plusieurs clubs d’art londoniens.

VOITURE ACTUELLE

Matthew roule en Nissan QASHQAI au quotidien. Le best-seller de Nissan fait partie des véhicules sur lesquels il a travaillé en tant que designer.

PREMIERE VOITURE

La première voiture de Matthew était une Lancia Delta. Il devait travailler comme barman durant tout son temps libre pour en assurer l’entretien.