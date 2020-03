Strawberry farms forever

Quand on est une fraise, il n’y a pas que Plougastel dans la vie. Il y a aussi le Japon, l’Archipel disposant lui aussi d’une culture maraîchère développée. Alors quand un producteur de fraises japonais souhaite accroître sa qualité et ses conditions de travail, son partenariat avec Nissan ne s’arrête pas à la seule acquisition de fourgons 100% électriques…

Qualité, innovation et amélioration continue : que l’on produise chaque année 5 tonnes de fraises, ou 5 millions de véhicules, la problématique peut être similaire. Et ce, que l’objectif soit d’améliorer son efficacité, assurer la qualité de ses produits ou innover pour assurer la satisfaction de ses clients. C’est la raison pour laquelle l’entreprise maraîchère GRA s’est rapprochée de Nissan. Outre le fait de rouler en véhicule 100% électrique, son but est également d’appliquer les principes d’amélioration continue qui ont fait le succès de Nissan, pionnier de la mobilité 100% électrique.

La culture maraîchère, connait un immense succès auprès des clients japonais, qui ont par ailleurs une très grande exigence de qualité. Pour les producteurs, pas question de ramener sa fraise sur un marché si elle n’est pas magnifique et particulièrement douce au goût.

GRA est une entreprise née après le tsunami de 2011. Son fondateur s’est donné pour mission de faire renaître l’agriculture maraîchère de sa région. L’entreprise a développé un mode de culture mêlant solutions high tech –comme des capteurs qui analysent en permanence la composition et l’humidité de l’air ambiant- et expérience irremplaçable de ses aînés agriculteurs. Ainsi, GRA a justement acquis une solide réputation de qualité : conditions de culture parfaites, cueillette à la main, transport en caisses capitonnées en véhicules isothermes jusqu’aux marchés.

Restait à améliorer le process de la cueillette au conditionnement, en le rendant moins fastidieux tout en préservant la qualité. C’est là que Nissan est intervenu, de deux manières. L’une high tech… l’autre moins.

La solution high-tech : un e-NV200 comme réfrigérateur roulant

Nissan a fourni à GRA un fourgon compact 100% électrique : un e-NV200 isotherme-frigorifique. Il est utilisé au cœur de l’exploitation, lors de la cueillette, comme stock-tampon mobile en attendant le conditionnement, tout el préservant leur fraîcheur. Plus un fruit est réfrigéré tôt, plus il conserve ses arômes, et c’est le but de ce réfrigérateur mobile.

Le fourgon compact Nissan e-NV200 ne dégage aucune émission à l’échappement : il peut donc circuler dans les serres comme dans toute l’exploitation, sans altérer ni la santé des opérateurs, ni même les cultures. Moralité : préservation de la production, mais aussi baisse de la pénibilité pour les cueilleurs sont assurées par le Nissan e-NV200.

La solution issue du savoir-faire industriel

Nissan a mis à profit son expérience industrielle pour davantage de confort de travail, et pour préserver la qualité des fruits fraîchement cueillis. Comme sur une chaîne de montage, des convoyeurs ont été installés, sous forme de monorail en pente très légère, et qui ne nécessitent donc aucune énergie mécanique ou électrique. C’est une application du système de karakuri, utilisé dans toutes les usines d’assemblage Nissan pour approvisionner la chaîne en pièces détachées. Les fraises sont ainsi transportées par mini-convoyeurs à friction minimale jusqu’à leur conditionnement.

Outre le fait de préserver la qualité des fruits en évitant chocs et fricCe nouveau processus élimine par ailleurs une partie de la tâche fastidieuse de transport de la cueillette.

En conclusion, la solution globale proposée par Nissan correspond parfaitement à la vision de GRA, mêlant savoir-faire et innovation, haute technologie et solutions traditionnelles. Après cette première phase du projet, les ingénieurs de Nissan réfléchissent à aller plus loin encore, et à dupliquer ce projet pour d’autres exploitations ou entreprises non-automobiles.