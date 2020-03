Du petit-déjeuner au dîner aux chandelles : les repas se déroulent désormais à l’extérieur

Le thermomètre qui monte et le soleil qui brille annoncent le début de la belle saison. Chacun savoure ses repas et se régale à l’extérieur, tout au long de la journée, que ce soit sur un balcon ou dans le jardin.

Il est si agréable de commencer la journée avec une bonne tasse de café ou de thé et en dégustant de délicieuses céréales. Chaque jour, chacun peut ainsi profiter de l’extérieur et s’offrir un petit instant de bonne humeur de bon matin. Et le week-end, il est possible de déguster un brunch copieux en bonne compagnie dans le jardin. La vaisselle de la collection Colourful Spring avec ses délicates fleurs et ses petits papillons apportera, à cette occasion, des notes de couleurs pleines de fraîcheur sur la table.

Place ensuite à un déjeuner léger, servi dans l’ambiance nonchalante du bord de mer. Les bols, les plats creux et les assiettes de la collection Casale Blu répandent, avec leurs formes épurées et les teintes bleues et vertes typiques du style majolique traditionnel, une impression de sérénité de sorte qu’il s’en dégage un air de vacances.

La pause-café se fait également dans le jardin : le café et les gâteaux seront encore plus délicieux accompagnés des parfums de fleurs, des gazouillis d’oiseaux et du bourdonnement des abeilles environnants. Le décor Evergreen de la collection Petite Fleur invite une féerie florale sur la table : les petites pensées, les myosotis, les cynorrhodons et les pâquerettes donnent une touche raffinée et charmante à la vaisselle utilisée pour le café.

Et le soir ? Qu’en est-il lorsque le soleil se couche ? Un apéritif classique, un cocktail fruité, avec ou sans alcool, ou bien un bon thé glacé frais sont parfaits pour laisser derrière soi le stress du quotidien et créer l’ambiance idéale pour un barbecue. Qu’il s’agisse d’une assiette spéciale ou d’une carafe, vous trouverez chez Villeroy & Boch tout ce dont vous avez besoin pour faire un barbecue réussi avec style. Ensuite, une fois que le soleil a disparu et que les étoiles illuminent le ciel, de nombreuses petites bougies chauffe-plat en verre coloré répandront leur lumière chaleureuse.

C’est également le moment (de la journée) idéal pour un romantique dîner aux chandelles en tête-à-tête : la lune brillante éclaire le ciel et crée une atmosphère fascinante, tout comme la nouvelle vaisselle NewMoon dont le design s’inspire de l’éclat expressif du satellite de la Terre aux reflets délicatement brillants. Ses lignes nettes, pures et expressives dessinent un croissant de lune sur une porcelaine d’un blanc éclatant, pour une collection Modern Dining pleine de style qui séduit même les gourmets les plus exigeants.

Astuce supplémentaire pour les amateurs d’air frais : avec Villeroy & Boch, il n’y a pas que chez vous que vous pouvez profiter de la saison chaude. Les mugs et les coupes de la collection To Go sont parfaits pour un pique-nique ou une pause-déjeuner et une pause-café au bureau, à l’école ou à l’université. Vous pouvez ainsi savourer en toute simplicité vos boissons et vos plats préférés faits maison à l’extérieur, sur le banc ombragé d’un parc, au son du clapotis d’un ruisseau ou d’une fontaine ou simplement dans une forêt ou une prairie verdoyante. Et, comme la vaisselle ne finit pas dans la poubelle, mais dans votre lave-vaisselle après le repas, vous avez non seulement fait quelque chose de bon pour vous, mais aussi pour l’environnement.