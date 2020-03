Babbel propose des cours gratuits aux étudiants de toute la France

12 millions d’élèves et 2,6 millions d’étudiants à la maison,

l’occasion de pouvoir poursuivre l’apprentissage des langues étrangères

Le gouvernement français a demandé la suspension des cours dans toute la France, touchant directement 12 millions d’élèves et 2,6 millions d’étudiants. Tous ignorent encore la date de réouverture des établissements. Pour remédier à ce préjudice causé aux étudiants, Babbel utilise ses ressources numériques en offrant des cours gratuits à tous les étudiants français. Cette mesure a été prise pour soutenir les jeunes, obligés de rester à la maison, afin de les aider à pratiquer et améliorer leurs compétences linguistiques. Ainsi, tout étudiant de plus de 18 ans bénéficiera d’un accès gratuit à Babbel et pourra mettre ce temps à profit pour apprendre une nouvelle langue.

« Ces derniers jours, nous avons beaucoup pensé à la façon dont nous, en tant qu’entreprise, pouvions contribuer à la situation actuelle. L’idée d’offrir Babbel aux étudiants est venue de notre équipe, qui a implémenté ce projet avec passion et en un temps record. Je suis très fier de cette initiative et j’ai hâte que tout le monde puisse apprendre malgré la fermeture des établissements scolaires. Notre mission est de faciliter l’apprentissage des langues, même dans des situations inédites comme celle-ci », explique Arne Schepker, PDG de Babbel.

Babbel offre la possibilité d’apprendre 14 langues différentes, et est disponible en version web ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android. Les leçons courtes sont parfaitement intégrées aux engagements quotidiens, notamment grâce à leur subdivision en sujets pratiques, tels que se présenter, commander au restaurant, des termes spécifiques aux affaires, le genre et l’identité, la durabilité urbaine et bien plus encore.

Une étude indépendante, menée par des chercheurs de l’université de Yale, a montré que Babbel aide à parler une nouvelle langue avec succès. Les résultats montrent que tous les élèves ont développé des compétences orales, allant des notions de base à la capacité d’aborder des sujets plus exigeants, tels que la discussion d’activités et de projets futurs dans la nouvelle langue. C’est déjà la troisième étude qui montre l’efficacité de Babbel dans l’apprentissage d’une nouvelle langue, après la City University de New York et la Michigan State University.

Pour commencer à apprendre, il suffit aux étudiants de se rendre sur:

https://fr.babbel.com/fr/magazine/babbel-gratuit-pendant-1-mois?preview_id=79121

Ensuite, ils peuvent s’inscrire et obtenir un code de bon valable pour un mois d’accès gratuit.