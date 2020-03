Alerte à la population / Coronavirus : Les automates d’appel de ciitélécom, au secours des collectivités

Le leader français des automates d‘alerte à la population, ciitélécom constate une utilisation massive de ses solutions par les collectivités notamment, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. En une semaine, des chiffres record ont été atteints.

Si de nouvelles campagnes d’envergure sont attendues dans les jours à venir de la part de grandes villes françaises – atteignant jusqu’à 400.000 contacts / envoi, cet outil se révèle très utile aux maires de petites communes qui ont ainsi le moyen de maintenir le lien avec leur population et de s’assurer la bonne réception des messages.

En une semaine, pas moins de 509 campagnes d’alertes – 1,3 million de messages – ont été envoyées par les édiles pour adresser des informations spécifiques et ciblées à leurs administrés, via principalement SMS et téléphone.

Que ce soit pour relayer localement les messages gouvernementaux, préciser des consignes pour venir chercher des équipements (ex. : masques, gels, …), annoncer de nouvelles dispositions quant à la question locale des transports ou du traitement des déchets, etc., tous ces messages sont extrêmement pratiques et ciblés (grâce notamment à la notion de « groupes » dans lesquels les inscrits sont répertoriés).

Les administrés devant être préalablement enregistrés sur les bases de leurs villes, ciitélécom note également une manifestation spontanée de plusieurs milliers de citoyens, non encore inscrits, pour réaliser les démarches y remédiant (via un formulaire en ligne sur chaque site web de la commune).

« De tels chiffres sont habituellement atteints en cas de pics caniculaires ou d‘épisodes neigeux exceptionnels. Mais nos capacités maximales sont encore loin d‘être dépassées. Si nous sommes habitués à travailler dans n‘importe quels lieux et conditions 24h/24h, 7j/7j, nous avons réorganisé nos équipes pour être exclusivement en soutien aux maires et acteurs publics souhaitant utiliser nos solutions pour lancer des campagnes efficaces » explique Philippe Jauneau, dirigeant-fondateur de l’entreprise.

Pour rappel, ciitélécom créé depuis 30 ans dispose de deux plateformes distantes, parfaitement redondées, qui permettent d’assurer jusqu’à 330.000 alertes par heure (via 3.000 lignes), envoyées sur tous les médias existants (SMS, téléphones fixes et portables, mails, fax). L’entreprise est implantée en Sarthe (siège social), à Aix-en-Provence, Lyon et Toulouse.