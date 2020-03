MAISONS PIERRE S’IMPLANTE DURABLEMENT DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

En début d’année, Maisons Pierre affichait sa volonté de développer sa franchise pour étendre sa présence en France. Déjà leader en Île-de-France, le constructeur souhaite offrir la qualité Maisons Pierre à tous les Français, en renforçant sa proximité avec eux. Dans cette optique, il consolide aujourd’hui son implantation dans les Hauts-de-France avec l’ouverture de 2 nouvelles agences à Villeneuve d’Ascq et Arras, portant à 4 leur nombre sur ce territoire. Avec une hausse de 4% des ventes de maisons individuelles neuves en 2019(1) et près de 9 000 permis de construire accordés(2), cette région offre un cadre propice au déploiement de l’offre Maisons Pierre.

À Arras, Maisons Pierre fait parler l’expérience

Idéalement située à quelques kilomètres de la métropole lilloise et connectée avec toute l’Europe du Nord, Arras est une agglomération très attractive. Son développement a été particulièrement sensible ces dernières années, notamment dans les domaines de l’agroalimentaire, de la logistique et des services, faisant de cette ville un pôle économique régional de tout premier plan. Cet environnement dynamique a conforté le choix de Maisons Pierre d’y implanter sa 3e agence dans le Nord, après Cuffies (02) et Valenciennes (59), ouvertes en 2018.

C’est son franchisé Jean-Paul Orilia, qui a saisi cette opportunité. Déjà propriétaire de trois agences Maisons Pierre à Abbeville, Amiens et Beauvais, ce spécialiste de la construction neuve a confié les clés de cette nouvelle implantation à Aurore Lepillet. Originaire de la région et disposant d’une première expérience réussie chez le constructeur, celle-ci aura à cœur de développer la franchise Maisons Pierre à Arras, une ville qu’elle connait particulièrement bien.

« J’ai déjà eu le plaisir d’intégrer Maisons Pierre dans le Val D’Oise en 2007, où j’ai pu mener à bien de belles réalisations. En 2013, pour des raisons familiales, j’ai dû rejoindre mon Nord natal et c’est avec regret que j’ai quitté le groupe. Lorsque Jean-Paul Orilia m’a proposé de prendre la tête de l’agence d’Arras, je n’ai donc pas hésité une seconde. Forte de mon expérience passée et avec le soutien de mon équipe de 4 conseillers, nous allons travailler dur pour faire découvrir la marque Maisons Pierre aux habitants du Pas-de-Calais et en faire un constructeur leader sur ce territoire », explique Aurore Lepillet.

Maisons Pierre au diapason du développement « vert » de Villeneuve d’Ascq

C’est avec ce même esprit de conquête que François Desreumaux, déjà en charge de 5 agences Maisons Pierre (à Château-Thierry, Saint-Quentin, Valenciennes, Châlons-en-Champagne et Reims) prend aujourd’hui les rênes de celle de Villeneuve d’Ascq. Cette commune limitrophe de la capitale régionale profite de la vitalité de la sphère métropolitaine, avec ses aéroports, universités, axes autoroutiers, grandes écoles et entreprises. Ville nouvelle, construite dans les années 60, Villeneuve-d’Ascq a su capitaliser sur sa situation géographique pour attirer la population lilloise et se classe régulièrement dans le top 10 des agglomérations les plus dynamiques de France.

François Desreumaux entend bien profiter de l’attractivité de cette ville, très engagée dans le développement durable, qui offre un cadre de vie à la fois urbain et verdoyant à ses habitants. Avec ses maisons respectant, voire devançant, les législations environnementales en vigueur, Maisons Pierre devrait rapidement trouver sa place dans cette technopole verte.

Une offre de proximité consolidée et des ambitions réaffirmées

Disposant déjà de 2 agences en franchise dans les Hauts-de-France, Maisons Pierre accélère donc en 2020 pour renforcer ce maillage territorial. Ces 2 nouvelles implantations devraient rapidement lui permettre d’imposer son style et sa marque dans la région. Pour s’imposer sur leurs marchés locaux respectifs, les nouveaux directeurs d’agence pourront s’appuyer sur la notoriété du constructeur, ainsi que sur la largeur de son catalogue et le rapport qualité/prix de son offre, sans équivalent sur le marché actuellement.

Ils pourront également s’inspirer des pratiques et résultats des autres agences Maisons Pierre dans la région, qui ont concrétisé l’an dernier le rêve de 1 000 familles de devenir propriétaires de leur maison.

1 Etude Markemétron – décembre 2019

2 Etude Caron Marketing – 2019