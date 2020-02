Tour Auto 2020 : Une Opel GT de 1972 et un équipage de choc !

Opel France, fidèle à sa tradition d’engager un équipage 100% féminin en rallye, participe au Tour Auto 2020 avec une Opel GT de 1972. Mélina Priam, journaliste à l’Auto Journal, prendra place dans le baquet de gauche et Anne Chantal Pauwels, Instructrice de pilotage automobile et pilote d’hélicoptère professionnelle, officiera comme copilote. Elles feront équipe pour la première fois dans la catégorie régularité en moyenne intermédiaire. Cet engagement est aussi une manière de rendre un hommage particulier au designer de l’Opel GT, Erhard Schnell, décédé en février dernier.

Opel France renouvelle sa collaboration avec 2HP Compétition qui avait animé l’ADAM Cup durant trois saisons. L’équipage officiel était alors composé de Charlotte Berton et Charlène Gallier. 2HP Compétition a développé une expertise en préparation, restauration et construction de voitures de rallye, notamment dans la catégorie véhicules historiques (Commodore, Kadett, Manta A). Pour sa part, la marque Peugeot engagera deux voitures dans l’édition 2020 et confirme une nouvelle fois son attachement à cette compétition. L’Opel GT et les deux 504 joueront la gagne sur la route et pourront compter sur des équipes solidaires en coulisse pour garantir les meilleures conditions de course et capturer les plus belles images possibles de l’aventure.

Mélina Priam, journaliste, chef de service essais de l’Auto Journal est reconnue pour son coup de volant et son expérience en compétition. Elle utilisera son expérience des courses sur circuits en formules de promotion et celle de ses participations au rallye Monte Carlo historique et au Mans Classic. Anne Chantal Pauwels s’est distinguée en tant que copilote WRC, notamment au côté de François Delecourt, ainsi qu’en rallye raid au Paris-Dakar. Elle reste aujourd’hui particulièrement liée au monde du rallye en étant instructrice de pilotage mais aussi pilote d’hélicoptère professionnelle.

Erhard Schnell (1927-2020) était un designer Opel de renom. Il a tout d’abord designé l’Opel Experimental GT présenté en 1965 à l’IAA. Le succès de ce concept car et l’enthousiasme des équipes a permis la fabrication en série de cette voiture de 1968 à 1973. L’Opel GT incarne parfaitement les valeurs de la marque : allemande, enthousiasmante, et proche de ses clients en rendant ce coupé accessible au plus grand nombre (plus de 100 000 unités produites).

Notre binôme féminin effectuera ce Tour Auto avec l’emblématique Opel GT de 1972. Son rouge vif immanquable sur la route et son 1,9L de 90ch font d’elle la voiture idéale pour participer à cette épreuve mythique de régularité (catégorie moyenne de vitesse intermédiaire) qui se courra du 21 au 25 avril prochain.



Après des vérifications techniques qui auront lieu le lundi 20 avril sous la magnifique verrière du Grand Palais à Paris, la caravane du Tour Auto s’élancera du même lieu le lendemain matin. Le départ officiel sera donné depuis le célèbre Autodrome de Linas-Montlhéry et, après un passage par le circuit de Magny-Cours, la première étape fera escale à Clermont Ferrand et sur son circuit de Charade. La course se poursuivra en direction de Limoges, puis Toulouse avec un crochet par le circuit d’Albi. La 4e étape passera par celui de Lédenon et par le Pont du Gard. Le rallye se terminera à Marseille le samedi 25 Avril avec trois épreuves spéciales. Le duo parcourra plus de 2100km au volant de l’Opel GT.

Mélina Priam et Anne Chantal Pauwels représenteront Opel avec des combinaisons aux couleurs de la marque et de la voiture. La composition graphique résolument moderne et inspirée de l’emblématique Blitz (l’éclair) que l’on retrouvait sur les voitures de compétition des années 1970 est signée par Katrin Schuster-Foelsing qui travaille au centre de design Opel basé à Rüsselsheim.