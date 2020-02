Clean2gether, une plateforme pour signaler les dépôts sauvages dans toute la France et participer à des collectes de déchets

Clean2gether est une solution innovante permettant de signaler les dépôts sauvages partout en France grâce à son application mobile gratuite et de participer aux collectes de déchets organisées par les associations environnementales, les collectifs ou les collectivités. La plateforme lance une campagne de crowdfunding pour financer les futures fonctionnalités et endiguer le fléau des dépôts sauvages.

Clean2gether est une solution innovante permettant de signaler les dépôts sauvages partout en France grâce à son application mobile gratuite sur iOS et Android. Clean2gether participe aux collectes de déchets organisées par les associations environnementales, les collectifs, les collectivités et répertorie chaque semaine l’ensemble des actions citoyennes au niveau national.

Elle met à disposition de ces acteurs publics et associatifs un espace d’administration pour piloter toutes les alertes sur leur territoire.

2600 membres pour 500 dépôts sauvages répertoriés

Avec 520 000 tonnes de déchets dans la nature en 2019, contre 81 000 tonnes en 2015, la situation s’est considérablement dégradée et risque de s’aggraver dans les mois à venir si aucune action concrète n’est menée.

Clean2gether a lancé son application mobile gratuite (iOS et Android) le 3 juillet 2019 et a déjà référencé plus de 500 dépôts sauvages, compte plus de 2600 membres et plus de 4700 followers.

Organisation de collectes sur tout le teritoire

En parallèle, Clean2gether a répertorié depuis mai 2019, 772 collectes organisées partout en France. L’équipe Clean2gether est également très active sur le terrain en participant et co-organisant elle-même des ramassages de déchets citoyens. Clean2gether souhaite ainsi valoriser toutes les actions citoyennes, mettre en avant les associations et tous les acteurs déterminés à en découdre contre les incivilités et les décharges sauvages toujours plus nombreuses.

Campagne de crowdfunding

Soucieux de proposer une solution complète et efficace pour la gestion des déchets laissés dans la nature, Clean2gether a lancé une campagne de crowdfunding le 06 février 2020.

Ce don participatif permettra d’améliorer notre application mobile avec notamment :

– Des notifications push pour être alerté, selon vos préférences, des dernières infos liées aux décharges sauvages

– La gestion des évènements de collectes de déchets

– Système de point pour récompenser les membres engagés

– Mur social et un chat pour échanger entre amoureux de la nature

La campagne de crowdfunding est disponible sur Ulule sur le lien suivant : https://fr.ulule.com/clean2gether/

A propos de Clean2gether

A ce jour, Clean2gether a le soutien des agglomérations du Val de Garonne et d’Agen et est en contact avec Bordeaux métropole, le département de la Dordogne, la région de la Nouvelle-Aquitaine ainsi que le Nord-Pas-de-Calais.

Clean2gether, avec son application mobile et ses partenaires, a l’ambition de devenir le n°1 dans la gestion des décharges sauvages, en proposant une solution complète aux collectivités et aux associations pour sensibiliser au maximum le grand public et générer un impact fort sur la protection environnementale.

Plus d’informations : www.clean2gether.com