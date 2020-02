Opel poursuit son offensive à l’exportation et revient au Japon

Opel poursuit son offensive d’exportation et va revenir sur un marché important, celui du Japon. À partir de l’année prochaine, la marque au Blitz lancera dans un premier temps trois modèles : la Corsa, qui est la plus vendue et dont le nom pourrait être différent au Japon, le très polyvalent Combo Life et le SUV compact Grandland X. D’autres modèles suivront par la suite.

« Le marché automobile japonais est l’un des plus importants au monde. Opel y jouit d’une excellente réputation en tant que marque allemande. Par conséquent, notre retour au Japon est une étape très importante pour augmenter de manière significative nos exportations rentables. Comme nous l’avions promis dans le plan PACE!, Opel se mondialise : notre retour au Japon en est une preuve supplémentaire, » a déclaré Michael Lohscheller CEO d’Opel.

Au Japon, Opel sera placé au sein de la structure de la filiale nationale de commercialisation du groupe PSA. Il pourra tirer parti de l’infrastructure et de l’expertise du groupe sur place. Cela facilitera grandement son retour sur ce marché.

Jusqu’à présent, le Groupe PSA est présent au Japon avec les marques Peugeot, Citroën et DS Automobile et a vendu plus de 15.600 véhicules en 2019. Le lancement de la marque Opel va permettre au Groupe PSA d’élargir son offre au Japon et d’attirer de nouveaux clients. D’autant plus que les clients japonais bénéficieront également de l’offensive d’électrification d’Opel : ils auront le choix entre une version thermique ou une version électrique. La Corsa(1) sera disponible en version purement électrique, tandis que le Grandland X sera également proposé en version hybride rechargeable.

Dans les mois à venir, la marque va mettre en place un réseau de concessionnaires dans les principales villes du pays, dont l’expansion est déjà programmée. D’ici 2023, le réseau Opel sera présent sur plus de 80% de cette zone de marché d’exportation. La marque envisage un développement progressif. Comme partout ailleurs, l’accent sera mis au Japon sur une croissance rentable et sur la satisfaction des clients.

La mise en place d’une offensive internationale d’exportation est l’un des piliers du plan stratégique Opel/Vauxhall PACE! D’ici le milieu des années 2020, les marchés hors Europe représenteront plus de 10% du volume des ventes d’Opel. Pour y parvenir, la marque allemande du groupe renforce sa présence sur les marchés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, où elle est déjà présente, et arrivera sur plus de 20 nouveaux marchés d’exportation d’ici 2022. Parmi les exemples récents, on peut citer le retour en Russie ou l’entrée sur les marchés de la Colombie et de l’Équateur.

[1] La Corsa pourrait être diffusée sous un autre nom au Japon.