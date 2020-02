NISSAN NAVARA KING-CAB : SERIE LIMITEE N-PRO

165 exemplaires réservés à la France

Elu Pick-up international de l’année lors de son lancement, le Nissan NAVARA se décline en une nouvelle série limitée dénommée N-Pro. Après les succès des séries limitées précédentes Off-Roader et N-Guard, Nissan lance pour la première fois une série limitée sur la version King-Cab.

Limitée à 165 exemplaires et à destination du seul marché français, cette série limitée est fondée sur la finition Acenta. Elle dispose des équipements de série de la finition Acenta, comme un écran tactile 8 », la caméra de recul ou les services connectés à distance. A cela s’ajoutent des marchepieds latéraux, un attelage faisceau 7 broches et des stickers spécifiques N-Pro. Ces derniers sont disposés sur les ailes avant, sur le bas de cabine, les passages de roues avant et arrière, le bas de benne, le bouclier avant, le prolongement de calandre, le capot et sur la porte de benne.

Avec ses 3,5t de capacité de traction et ses 1 165 kg de charge utile, il s’adresse donc aux professionnels. Le Nissan NAVARA King-Cab N-Pro est proposé en trois couleurs de carrosserie – blanc, gris Glacier et gris Lunaire.

Véhicule de travail polyvalent, le Nissan NAVARA King-Cab reçoit – dans cette édition limitée- le moteur 2.3 dCi 160 ch.

Equipé de la deuxième génération de la suspension arrière à 5 bras, similaire à celle d’un crossover, le NAVARA bénéficie d’un confort et d’une tenue de route améliorés sans compromettre la capacité de charge. Nissan a ainsi été le premier constructeur à proposer une suspension multibras sur le marché des pick-up.

Fort d’une expérience de plus de 80 ans et 14 millions de ventes de pick-up, plus de 50 000 exemplaires de cette génération du Nissan NAVARA ont été vendus en Europe. Le Nissan NAVARA, adapté aux clients entrepreneurs ou particuliers, qui bénéficieront de trajets plus confortables grâce à la toute nouvelle boîte manuelle à six rapports, au bloc dCi biturbo, à la suspension inédite qui améliore la tenue de route, et aux quatre freins à disque de série.

La série limitée Nissan NAVARA King-Cab N-Pro bénéficie, comme le reste de la gamme, de la garantie constructeur de 5 ans / 160 000 km, unique sur le marché des VUL.

La série limitée Nissan NAVARA King-Cab N-Pro, commercialisée dès mars, est accessible à partir de 28 908,33 € HT.

Un pack d’accessoires Expert

Parallèlement à la commercialisation du NAVARA King-Cab N-PRO, le réseau Nissan proposera un pack d’accessoires inédit : le Pack Expert. Optionnel, celui-ci permet de renforcer l’usage « utilitaire » du véhicule.

Le Pack Expert se compose d’un solide bac de benne en aluminium avec couvre-benne souple, d’un frein d’ouverture de benne, d’une fermeture centralisée et de tapis de sol en caoutchouc.

Particulièrement adapté à la série limitée N-Pro, le Pack Expert est également disponible sur les autres versions du Nissan NAVARA King-Cab.

Le Pack Expert est proposé, pose incluse au tarif de 1 999 € HT.