Avec « les cuisinés mixés » Nutrisens invente la bistronomie en texture modifiée

Expert de l’alimentation médicale depuis plus de 20 ans, Nutrisens crée « les cuisinés mixés » destinés aux personnes souffrant de troubles de la mastication ou de la déglutition, à tout âge de la vie. Une palette de plus d’une centaine de recettes élaborées par des chefs et fabriqués à Beaune (21).

Cette gamme inspirée de la cuisine bistronomique suscite le plaisir de manger en répondant en même temps aux attentes des professionnels de santé, des particuliers et des aidants. Les cuisinés mixés sont disponibles à la fois en établissement de santé et à domicile.

# 3 M€ d’investissement (Outil de production, R&D…) # 135 recettes

# 2 ans de développement # 100 personnes impliquées dans le projet

En France, près de 2 millions de personnes sont victimes de ces pathologies.

Les sujets les plus exposés sont les personnes âgées, polyhandicapées, victimes d’AVC, atteintes d’un cancer ou de maladies neurodégénératives ou encore ayant subi une chirurgie bariatrique.

20 à 40% des personnes dépendantes souffrent de troubles de la déglutition. Si elle n’est pas prise en charge, cette pathologie peut engendrer des états pathologiques associés tels que la déshydratation et la dénutrition.

Véritable enjeu de santé publique, la dénutrition touche toutes les générations mais plus particulièrement les personnes âgées.

Pour le Professeur Agathe Raynaud-Simon, médecin gériatre et spécialiste de la dénutrition, « lorsque l’on est malade, on perd du poids et surtout du muscle. Cet affaiblissement physique a des conséquences sur la mobilité de la personne et sur son immunité, son potentiel de défense étant amoindri. A la clé, des complications pouvant conduire à une issue fatale ».

Les personnes âgées ne sont pas les seules victimes de troubles de la déglutition.

« Certains enfants sont aussi confrontés à la dysphagie, notamment ceux atteints de paralysie cérébrale, lésions intervenues entre la grossesse et les 2 ans de l’enfant. Les troubles moteurs, sensoriels et cognitifs induisent des difficultés d’alimentation, d’où la nécessité de concilier plaisir et sécurité », explique Emilie de Laitre, orthophoniste dans deux établissements spécialisés dans le Rhône.

Les cuisinés mixés sont des recettes concoctées par les chefs de Nutrisens qui allient besoins nutritionnels et saveur tout en garantissant la sécurité des aliments et des textures. Ces plats sont enrichis et développés pour des personnes fragilisées en établissement ou à domicile.

Ils sont prêts à être dégustés ou peuvent être personnalisés selon les envies et les besoins de la personne qui les prépare.

Pour cela, Nutrisens s’appuie sur les plus hauts standards d’alimentation pour les personnes dysphagiques. Le groupe contrôle chaque recette avant la livraison.

« Nous avons créé des produits de qualité pour que les personnes fragilisées retrouvent le plaisir de se nourrir. Pour cela, nous travaillons sur la texture, le goût et l’aspect des aliments avec des recettes spécifiques validées par une véritable expertise scientifique. Pour nous, la notion de « faire envie » est donc essentielle ! » explique Georges Devesa, CEO de Nutrisens.

Les chefs de Nutrisens n’ont donc pas ménagé leurs efforts et ont redoublé d’imagination pour travailler sur le goût, les formes et les présentations afin que la cuisine mixée ou texture modifiée riment avec plaisir. « La cocotte d’antan étant pour nous le symbole idéal d’un repas convivial, nous avons par exemple créé la cassolette, un packaging ergonomique répondant aux problématiques de praxie et dont la couleur terracotta a été identifiée par nos consommateurs comme la plus appétissante », explique Lucie Borjon, experte dysphagie et textures modifiées chez Nutrisens.

Une gamme garantissant la sécurité des aliments

La réalisation de textures modifiées est rendue complexe en raison du risque microbiologique très élevé et de la fragilité des patients. Certifié ISO 22 000, Nutrisens propose des solutions qui permettent de diminuer ce risque microbiologique et de soulager ainsi les établissements.

Des textures adaptées à toutes les pathologies

Obtenir la bonne texture est aussi chose complexe.

Mixé, mixé lisse, mouliné, haché : Comment s’adapter à tous les besoins dans le temps imparti ? Nutrisens garantit des produits adaptés aux capacités de déglutition des patients en s’appuyant sur les plus hauts standards de l’alimentation pour les personnes dysphagiques.

Les cuisinés mixés(1) se dégustent tout au long de la journée, au petit déjeuner et de l’entrée au dessert.

La centaine de recettes gourmandes et les aides culinaires sont déclinés en frais, surgelé, stérilisé ou déshydraté.

Disponibles dans les établissements de santé ou sur www.nutrisens.com

(1) Les prix varient de 1,90 € pour les entrées sous forme de verrine à 4,50 € pour des plats complets. Prix publics.