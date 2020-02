Sully Immobilier inaugure une résidence de 28 appartements au cœur de l’Ecoquartier du Plessis Botanique à La Riche Tours Métropole

Mercredi 5 février 2020, Raymond Le Roy Liberge, Président de Sully Immobilier, Ivain Le Roy Liberge, Directeur Général et Oriane Le Roy Liberge, Directrice Région Centre Val-de-Loire ont inauguré la résidence Eden Rose, en présence de Wilfried Schwartz, Maire de La Riche. La résidence, qui compte 28 appartements et un local d’activités, est située rue Philippe Maupas, dans la commune de La Riche.

Conçu par Sully Immobilier, le programme neuf « Eden Rose » contribue activement à l’essor de l’Ecoquartier de Plessis Botanique. Le projet immobilier a fait l’objet d’un concours par l’aménageur Icade et la mairie de La Riche. Il répond ainsi aux ambitions des deux partenaires, qui, dans le cadre de l’aménagement urbain de ce nouveau quartier, souhaitent offrir des logements de qualité parfaitement intégrés à leur environnement.

La résidence, située à quelques pas du centre de Tours, du Château de Plessis-Lès-Tours et du Jardin Botanique, s’articule autour de 2 bâtiments perpendiculaires reliés par une passerelle surplombant un cœur d’ilot agrémenté d’un espace vert aménagé. Bénéficiant d’un environnement particulièrement agréable, elle est composée de 28 appartements, du studio au 4 pièces.

Au-delà de la modernité de son architecture et de l’utilisation de matériaux nobles tels que des briques de parement et bois, « Eden Rose » offre à ses occupants des logements ouverts sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses. Un soin particulier a été porté à la volumétrie pour que les bâtiments s’insèrent en cœur de bourg en parfaite harmonie avec le paysage urbain. L’ensemble, conforme à la Réglementation Thermique 2012, propose également un local d’activité en pied d’immeuble, d’un parking couvert et d’un local à vélo.

Ivain Le Roy Liberge, Directeur Général de Sully Immobilier, souligne : « Eden Rose séduit : qualité de construction, cadre de vie, esthétisme, préservation et valorisation de la ZAC du Plessis Botanique. Le succès commercial de cette toute dernière réalisation démontre que nos valeurs rejoignent les préoccupations de nos clients et de nos partenaires en matière de logement ».

Un regard particulier est porté sur les critères d’emprise au sol, d’imperméabilisation des bâtiments, le traitement des eaux de pluie, ainsi que sur l’intégration des énergies renouvelables.

Parfaitement intégré dans l’Ecoquartier du Plessis Botanique, la résidence est située à proximité des transports urbains (bus et tramway), des accès autoroutiers et ferroviaires, des commerces, écoles, structures culturelles et sportives, ainsi que du centre-ville de la Riche et du Centre Commercial La Riche Soleil.