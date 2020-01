Volkswagen remporte le Grand Prix Creativ‘ Experience de la 35ème édition du Festival Automobile International

La Cérémonie de remise des « Grands Prix » du Festival Automobile International s’est déroulée hier, mardi 28 janvier 2020 à Paris, aux Invalides.

Ces Grands Prix récompensent les plus beaux projets automobiles et artistiques de l’année. Ils sont attribués par un Jury expert et passionné issu du sport automobile, de l’architecture, de la mode, du design, de la culture et des médias.

Cette cérémonie réunit des centaines de personnalités, grands designers automobiles internationaux et acteurs clés du monde automobile, le Jury du Festival et les médias.

Rémi Depoix, Président du Festival et les membres du Jury ont révélé les Lauréats des Grands Prix lors de la soirée de Cérémonie de remise des Prix.

Pour cette 35ème Edition, le Grand Prix Creativ’ Experience a été décerné à la Golf GTI Aurora concept et son système holographique. Klaus Bischoff, Directeur du Design de la marque Volkswagen, était présent à cette occasion pour récupérer ce prix.

La Golf GTI Aurora a été présentée au rassemblement GTI du « Wörthersee » au mois de mai dernier.

Le point fort technologique de ce concept ne devient visible qu’une fois le coffre ouvert. C’est en effet là qu’est installé le module holographique sur lequel Volkswagen Group Components a travaillé pendant des mois. Il permet de commander le système audio du concept-car via un hologramme d’utilisation intuitive, ce qui est une première mondiale. Cette technologie est clairement précurseur de futurs concepts opérationnels.

L’holographie est une technologie qui captive chaque utilisateur en quelques secondes, car les hologrammes sont très intuitifs à utiliser. Après tout, les personnes voient et vivent en trois dimensions, ils n’ont donc aucun mal à gérer les éléments de commande projetés en 3D. Cela permet une interactivité qui semble immédiatement naturelle : il suffit d’appuyer sur les boutons start, stop et pause qui flottent librement dans l’habitacle, de sélectionner un album du bout des doigts sur une playlist flottante présentée sous forme de cube ou de régler le son en utilisant une commande de volume projetée dans l’air. L’utilisateur sait intuitivement comment utiliser les commandes, même s’il n’a jamais été confronté à la technologie de l’hologramme auparavant.