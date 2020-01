La toute nouvelle SEAT Leon renforce sa présence sur le segment des compactes

La toute nouvelle SEAT Leon sera bientôt là. Le dernier véhicule de la marque arrive et propose un design en forte évolution mais qui conserve tout de même l’ADN que chaque génération de Leon se doit de posséder. La philosohie de son design fait parfaitement écho avec les valeurs de la marque SEAT. La nouvelle génération de SEAT Leon se distingue par ses nouvelles dimensions, sa face avant plus déterminée, ses lignes plus douces et une face arrière plus sculptée.

La base du puissant langage du design du véhicule réside dans sa plate-forme avancée MQB Evo. Cette dernière offre la flexibilité et la polyvalence exigées par l’équipe de design. Dans le même temps, les dimensions accrues de la toute nouvelle SEAT Leon, à la fois pour la version cinq portes et Sportstourer, apportent un sentiment de proportions améliorées.

« La nouvelle SEAT Leon a été conçue par notre équipe avec courage, simplicité et fabriquée avec force et détermination. Simplicité puisque chez SEAT, nous considérons que la plupart des choses peuvent être exprimées en quelques lignes. Détermination et force car ces attributs permettent à nos voitures d’être reconnaissables et séduisantes au premier coup d’œil » a déclaré Alejandro Mesonero-Romanos, Directeur du design de SEAT.

Les surfaces de la nouvelle SEAT Leon ont évolué, avec des formes renforcées qui accentuent son élégance. Celles-ci génèrent également des changements et des nuances dans la couleur du véhicule, au fur et à mesure que la lumière vient frapper la peinture et se déplace sur la carrosserie. Il en résulte un véhicule qui offre une plus grande approche tridimensionnelle ainsi qu’une esthétique changeante.

À l’arrière, le style de la toute nouvelle SEAT Leon est souligné par les feux reliés par un bandeau à LED, tandis que le coffre est conçu pour conserver la personnalité dynamique du véhicule. Le système d’éclairage et le spoiler arrière créent des lignes qui provoquent la sensation de vitesse, même lorsque la voiture est à l’arrêt.

Le design de la toute nouvelle SEAT Leon a été forgé par la relation entre l’évolution et la révolution, ajoutant une audace inédite, un fort caractère sur la route et du raffinement, qu’on l’admire de près ou de loin.

Elle a été conçue et développée à Martorell où elle sera également produite.

Très attendue, la toute nouvelle SEAT Leon crée déjà le buzz. Il s’agira du véhicule le plus sûr et le plus connecté de la marque. En outre, elle bénéficiera de groupes motopropulseurs électrifiés et d’un design séduisant et évolutif. Mais pour l’instant, il faudra vous contenter du design de la face arrière, jusqu’à ce que le véhicule de quatrième génération soit entièrement dévoilé le 28 janvier prochain.