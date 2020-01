NISSAN GT-R 2020 : SERIE LIMITEE ET GAMME 2020

La supercar Nissan GT-R est depuis un demi-siècle une référence absolue en matière de performances. Pour célébrer l’histoire exceptionnelle de cette icône, Nissan commercialise en France une série ultra-limitée GT-R 50e Anniversaire et renforce encore la sportivité de la très exclusive version GT-R Nismo.

Depuis 50 ans, l’histoire de la Nissan GT-R est celle d’une quête exigeante et passionnée de performance. Cette performance atteint aujourd’hui un niveau exceptionnel tout en préservant le confort de conduite, conformément à la philosophie de la GT-R.

Nissan GT-R 50e Anniversaire : déjà collector

Avec seulement 4 exemplaires pour la France, la série limitée Nissan GT-R 50e Anniversaire s’annonce d’ores et déjà comme un modèle collector. Cette série limitée dévoilée au dernier salon de New York met à l’honneur l’héritage de la GT-R avec notamment le retour d’une teinte emblématique de la Nissan GT-R R34 : le Bayside Blue. Ce coloris exclusif revient agrémenté de bandes blanches sur le capot, le toit et le coffre. Un double traitement thermique et quatre couches de peinture assurent un bleu vif à la teinte particulièrement profonde. Les reflets bleus sur les quatre sorties d’échappement et sur les jantes alliage de 20 pouces -par ailleurs signées « 50e Anniversaire » – ajoutent une note subtile à ce design.

Un soin tout aussi raffiné a été apporté au traitement de l’intérieur. Une harmonie de cuir gris clair spécifique à cette série limitée installe une atmosphère sophistiquée, renforcée encore par des éléments de finition à cette série spéciale tels les sièges gaufrés, le ciel de toit en Alcantara® avec surpiqûres ou les pare-soleil en Alcantara®…

Fabriqué à la main par un maitre artisan ou Takumi en japonais, l’exceptionnel V6 biturbo 3.8l de 570ch. a encore été amélioré. De nouveaux turbocompresseurs permettent d’accroître la réactivité du moteur à bas régime grâce à un joint d’abrasion et une plus grande tolérance mécanique. La Nissan GT-R est équipée d’une transmission à double embrayage à six vitesses, avec un mode Racing sophistiqué, adaptée à la conduite sur route comme sur circuit.

Quatre exemplaires de la Nissan GT-R 50e Anniversaire sont disponibles en France au prix de 115 000€.

Nissan GT-R Nismo 2020 : toujours plus performante

Version synonyme des performances les plus extrêmes, la GT-R Nismo pousse aujourd’hui la sportivité encore plus loin. Les ingénieurs de Nissan ont retravaillé de nombreux éléments pour rendre la plus ultime des Nissan GT-R encore plus performante.

Ce qui différencie d’abord la Nissan GT-R Nismo 2020, c’est la quantité de fibre de carbone désormais utilisée : ailes avant, capot, toit, coffre et spoiler arrière en plus des pare-chocs, aileron et bas de caisse qui faisaient déjà appel à ce matériau léger. A elles seules, ces pièces supplémentaires ont permis un gain de poids total de 10,5 kg. Et ce, en plus des 20 kg gagnés grâce à d’autres améliorations et à de nouveaux composants comme, par exemple, les nouvelles jantes en alliage forgé RAYS® de 20 pouces.

L’aérodynamisme a également été amélioré : les ailes avant sont désormais inspirées de celles de la GT-R GT3 Nismo. Elles répartissent le flux d’air de façon optimale le long de la carrosserie, en évitant notamment le spoiler arrière. Un effet qui permet de garantir une meilleure stabilité à haute vitesse.

Le moteur V6 biturbo de 3,8l qui développe 600 ch., a lui aussi bénéficié des technologies de la compétition. Les turbocompresseurs sont directement inspirés de la Nissan GT-R GT3 Nismo. Ils reçoivent une turbine dont la forme a été repensée et comprenant moins d’aubes. Le régime de rotation s’en trouve optimisé au bénéfice de la réactivité de l’accélération, qui progresse de 20% sans perte de puissance.

Une puissance encore mieux maîtrisée grâce aux lois de passage de la transmission double embrayage qui ont été revues. Elle comprend un mode Racing perfectionné qui permet non seulement un passage plus rapide des vitesses mais aussi une sélection optimisée du rapport engagé, notamment en sortie de virage. Le conducteur ressent ainsi mieux les accélérations et les décélérations, sur route comme sur circuit. Le contrôle adaptatif du passage de vitesses a également été programmé pour s’adapter au style de conduite du conducteur.

La suspension pilotée Bilstein Damptronic® a été optimisée afin d’apporter une meilleure stabilité dans les virages et une conduite plus fluide. La direction, plus linéaire et plus précise que jamais, ne nécessite que des corrections minimes jusqu’à 300 km/h sur circuit.

La quête de la performance se retrouve également dans l’ajout d’un système de freinage en carbone-céramique. L’association de disques en carbone-céramique Brembo® (410 mm à l’avant et 390 mm à l’arrière) et d’étriers Brembo® améliore de façon significative le temps de réaction, la durabilité et l’endurance du freinage.

Par ailleurs, la légèreté de ce système diminue le poids non suspendu sur chaque roue, permettant ainsi à la supercar Nissan de suivre très précisément la ligne de conduite voulue. La structure en carbone et carbure de silicium des disques offre une résistance exceptionnelle. Avec le nouveau matériau des plaquettes de frein, ils génèrent plus de friction, pour une sensation de contrôle accrue dans toutes les situations de freinage, y compris à froid. Très rigides, les nouveaux étriers sont recouverts d’une peinture jaune vif résistant à des températures dépassant les 1000°C.

« La Nissan GT-R Nismo 2020 offre des performances à la fois équilibrées et extrêmes » explique Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist GT-R de Nissan Motor. « Le plaisir de conduite est la principale raison d’être de la Nissan GT-R, et les performances de la nouvelle Nismo font que cette supercar est à sa place aussi bien sur les circuits automobiles que sur les routes. »

La Nissan GT-R Nismo 2020 est disponible en France au prix de 210 000€. La gamme Nissan GT-R 2020 est accessible en France à partir de 103 000€. Véritable succès à l’échelle des supercars, la Nissan GT-R a été vendue à plus de 25 000 exemplaires dans le monde, dont plus de 900 en France.