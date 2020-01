DACIA PRÉSENTE SA NOUVELLE MOTORISATION ECO-G AU SALON DE BRUXELLES 2020

Le nouveau moteur TCe 100 ECO-G, trois cylindres turbo, sera désormais proposé sur Duster, Sandero, Sandero Stepway, Logan et Logan MCV. Il offre un niveau de prestation supérieur, un couple maximum de 170 Nm dès 2 000 tr/min, permettant d’assurer un usage polyvalent, tout en réduisant consommation et émissions de CO2.

Une motorisation ECO-G émet environ 10% de CO2 en moins qu’une motorisation essence équivalente.

ECO-G est l’appellation des motorisations bi-carburation essence et GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié), proposée sur l’ensemble des véhicules de la gamme Dacia (à l’exception de Dokker) : Duster, Sandero, Sandero Stepway, Logan, Logan MCV ainsi que Lodgy qui verra le retour de sa motorisation SCe 100 ECO-G.

Une technologie abordable et économique à l’usage

Dacia propose sa gamme GPL à un prix très compétitif, sans compromis sur la fiabilité (aucun surcoût par rapport à une version essence équivalente). Le prix du carburant GPL est nettement plus économique (jusqu’à plus de la moitié du prix d’un litre d’essence ou de diesel). Par ailleurs, cette technologie permet de bénéficier d’avantages fiscaux significatifs :

– Exonération totale ou partielle de la carte grise (en fonction des départements)

– Malus écologique à 0€ ou réduit par rapport à une version essence équivalente

– Eligibilité à la prime à la conversion

– Vignette Crit’Air 1 pour tous les véhicules GPL

– Stationnement gratuit ou à tarif préférentiel pour les usagers Disque Vert

– Pour les professionnels spécifiquement : exonération de la TVS pendant 3 ans et récupération de la TVA sur les VP GPL

Si la consommation moyenne d’une motorisation GPL est légèrement supérieure, au global, le coût du carburant au kilomètre est réduit jusqu’à 30 % par rapport à une motorisation essence et jusqu’à 8 % par rapport à une motorisation Diesel.

Une mobilité sans restriction

Le véhicule peut fonctionner indifféremment à l’essence ou au GPL. Il est équipé de deux réservoirs distincts, un pour l’essence et un pour le GPL. Avec les deux réservoirs pleins, le véhicule dispose d’une autonomie cumulée de plus de 1 000 km.

L’essence se trouve dans toutes les stations et le GPL est présent dans 1 station sur 4 en moyenne en Europe et dans 1 station sur 7 en moyenne en France.

Par ailleurs, les véhicules Dacia ECO-G peuvent accéder aux parkings souterrains grâce aux sécurités intégrées au dispositif (valve de sécurité, clapet anti-retour ainsi qu’un remplissage limité à 80 %) et ne sont pas concernés par les limitations de circulation en cas de pics de pollution.

Une technologie éprouvée et sûre, maîtrisée depuis de nombreuses années

L’intégration GPL sur un véhicule Dacia est une opération réalisée directement dans l’usine. Pour le client, cela signifie : une commande simple, sans délai supplémentaire et un seul interlocuteur pour la garantie et l’entretien de son véhicule dans le réseau, formé à cette technologie. Dès sa conception, le moteur essence est prévu pour fonctionner au carburant GPL. Le réservoir GPL additionnel en acier très résistant prend place au niveau de la roue de secours, sans toucher au réservoir d’essence. Un clapet anti-retour, un limiteur de remplissage à 80 %, un limiteur de débit, une électrovanne et une soupape de sécurité complètent le dispositif technique.

Près de 15 millions de véhicules roulent au GPL dans l’Union Européenne, 26 millions dans le monde.

Dacia propose une offre GPL depuis 2010. Confiant dans cette technologie, Dacia la garantit durant 3 ans ou 100 000 km (1er des 2 termes échus) comme tous les autres véhicules de la gamme.

Une technologie simple

Le fonctionnement est simple pour le conducteur. La commutation de l’essence au GPL, et inversement, se fait de deux façons : manuellement, en actionnant à tout moment le commutateur dédié situé dans l’habitacle (le mode choisi est alors reconduit sur les redémarrages suivants) ou automatiquement, lorsque le réservoir GPL est vide. Une jauge dédiée permet de contrôler le niveau du réservoir de GPL.

Le remplissage du réservoir est par ailleurs facile et rapide (à peine 2 min).

Autre point fort de cette intégration d’origine : le volume de coffre reste identique (le réservoir GPL est installé à la place de la roue de secours).

Mihai Bordeanu, Directeur Marketing Dacia, a déclaré :

« Face au défi de la transition énergétique, Dacia propose une offre GPL simple et économique, qui améliore la consommation et les émissions de CO2. Cette solution est en cohérence avec l’esprit de fiabilité et d’accessibilité de la marque Dacia, et contribue à l’engagement pris par le Groupe Renault de diminuer son empreinte carbone monde de 25% en 2022 par rapport à 2010. »