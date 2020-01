Immobilier : Que s’est-il passé en France en 2019 ?

EN FRANCE :

Le prix moyen au m² s’établit désormais à 3639 € pour les appartements (+3,1%) et 2106 € pour les maisons (+1%).

Un appartement se vend en moyenne 207 744 € en 2019 (+1,5% par rapport à 2018), une maison 234 593 € (+2,2%). Que ce soit pour les maisons ou les appartements, il s’agit en 2019 de montants records.

Comme l’an passé, ce sont les tranches d’âge les plus jeunes qui sont les plus actives sur le marché et leur part parmi les acquéreurs progresse : les moins de 40 ans sont désormais à l’initiative de 48,4% des transactions.

Il faut reconnaître que les conditions sont particulièrement favorables à l’acquisition : jamais les taux de crédit n’ont été aussi bas et les durées d’emprunt consenties aussi longues (21 ans en moyenne). La part de l’emprunt consacrée à l’achat a encore progressé de +2,1% pour représenter 80,1% du montant global d’acquisition. Tout est réuni pour rendre possible l’achat immobilier.

Cet achat est destiné pour 65,2% à l’acquisition de la résidence principale, quand la part des transactions consacrées à la résidence secondaire recule encore de ‐4,7% pour représenter 6,1% des achats.

A PARIS :

Le prix au m² parisien a ainsi plus que doublé en 15 ans (4865 € le m² en 2005…#nostalgie). Le montant moyen d’une transaction s’envole pour atteindre 487 749 € en moyenne. C’est 250 000 € plus cher qu’il y a 15 ans… alors même que les surfaces n’ont que peu évolué, les Parisiens sont contraints de renoncer à quelques m² d’espace pour pouvoir acheter.

Dans ce contexte d’envolée des prix, les volumes de ventes, qui avaient légèrement reculé en 2018, baissent de ‐7,5% en 2019. Ce sont très majoritairement les cadres supérieurs (47,9%) et les cadres moyens (37,2%) qui sont à la manoeuvre, les employés/ouvriers sont à l’origine de 4,9% seulement des achats dans la Capitale (quand leur part était de 12,2% il y a 10 ans).

Pour réaliser leur projet, les Parisiens rallongent leur durée d’emprunt (21,2 ans : un record). Les moins de 30 ans voient leur part progresser de +13,8% parmi les acquéreurs. La proportion des 40/50 ans augmente de manière comparable (+12,3%), cette tranche d’âge étant sans doute à l’origine de la montée fulgurante des investissements locatifs.

Ceux‐ci représentent désormais 31% des transactions parisiennes, un niveau inédit.

En 2 ans à peine, la part des acquisitions destinées à l’investissement locatif a progressé de +45% dans la Capitale. Les résidences secondaires ne représentent, elles, que 4,7% des achats immobiliers et les résidences principales 56,7%.

EN ILE-DE-FRANCE :

Le prix moyen au m² d’une maison progresse de +1,5% pour atteindre 3059 € ; celui d’un appartement monte de +8,6% établissant un nouveau record à 4033 € le m² en moyenne.

Les trois départements franciliens limitrophes de Paris se démarquent par la poussée des prix qu’ils enregistrent : +10,3% pour les maisons et +9,4% pour les appartements dans les Hauts‐de‐Seine, +9,8% pour les appartements dans le Val‐de‐Marne et +9,2% pour les appartements dans la Seine‐Saint‐Denis.

A l’échelle de la région, la hausse des prix n’a pas d’incidence sur le dynamisme du marché des appartements (le nombre de transactions progresse de +4,1%). En revanche, celui des maisons recule (‐3,7%). Cette prédominance des ventes d’appartements tient aux investissements locatifs (+69% en 2 ans !) qui se portent essentiellement sur les petites surfaces en collectif.

Quel que soit le type de biens, les montants moyens d’acquisition en Ile‐de‐France enregistrent des niveaux records : 340 989 € pour une maison, 233 853 € pour un appartement.

Désormais, ce ne sont plus les employés/ouvriers les plus nombreux à acquérir en banlieue parisienne mais les cadres qui, plutôt qu’acheter dans la Capitale, font un choix de vie privilégiant le confort et l’espace (et vert si possible !).

Fait notable : sur 15 ans, les départements de la première couronne ont monté bien plus vite que ceux situés dans la seconde : +54,4% pour les Hauts‐de‐Seine, +41,9% pour le Val‐de‐Marne, +37,4% pour la Seine‐Saint‐Denis quand le Val‐d’Oise a progressé de +14,6%, la Seine‐et‐Marne de +14%, les Yvelines de +12,9% et l’Essonne de +7,9%. A titre de comparaison, sur la même période Paris a vu son prix moyen au m² augmenter de 107% (!!).

DANS LES REGIONS :

Selon les territoires, les progressions sont particulièrement marquées : +7,4% sur le marché des appartements dans les Hauts‐de‐France, +5,9% tant sur les maisons que sur les appartements dans les Pays‐de‐la‐Loire.

Seuls la Bourgogne‐Franche‐Comté (‐3,5% pour les maisons) et Le Centre‐Val‐de‐Loire dans une moindre mesure (‐0,6% pour les maisons) connaissent une diminution de leurs prix moyens au m².

Dans l’ensemble, les régions françaises voient toutes leur nombre de transactions progresser, à l’exception de la Normandie.