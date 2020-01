LA MONTRE CONNECTÉE SUUNTO 7 APPORTE UNE EXPERTISE SPORTIVE DE PREMIER PLAN DANS LA VIE QUOTIDIENNE AVEC WEAR OS BY GOOGLE™

Fonctionnant grâce au processeur Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100, la toute nouvelle Suunto 7 est une montre connectée à la pointe de la technologie. Elle se dote des fonctionnalités d’une montre de sport GPS taillée pour l’aventure pour faire une entrée sans compromis dans la technologie portable

La nouvelle génération de montres Suunto tant attendue arrive sur le marché. Le fabricant finlandais dévoile la nouvelle Suunto 7, une montre connectée haut de gamme qui réunit l’expertise polyvalente de Suunto dans le domaine du sport et les fonctions intelligentes pratiques de Wear OS by Google’™. Fonctionnant grâce à la plate-forme Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100, la Suunto 7 assure une intégration transparente de Wear OS by Google pour offrir à l’utilisateur l’expérience d’une interface ergonomique unique prenant en charge aussi bien les activités sportives que la vie quotidienne.

Caractéristiques principales :

L’expérience sportive, ce sont plus de 70 modes sportifs, de la course à pied au cyclisme en passant par le trail, le ski ou le surf, avec un suivi précis des exercices, des commandes disponibles sur la montre pour l’écoute musicale et un accès à l’appli Suunto et à ses indicateurs d’entraînement détaillés. Tout ceci avec une autonomie allant jusqu’à 12 heures en mode suivi GPS continu.

Les cartes outdoor hors ligne associées aux cartes de fréquentation Suunto intégrées pour 15 activités différentes permettent aux utilisateurs de toujours trouver leur chemin et de connaître les meilleurs itinéraires d’entraînement, même lorsqu’ils n’emportent pas leur téléphone avec eux ou lorsqu’aucune connectivité réseau n’est disponible.

Wear OS by Google facilite la vie quotidienne avec Google Fit™, l’Assistant Google™, Google Pay™ et les milliers d’applications disponibles sur Google Play™, sans compter les fonctions utiles au quotidien comme les notifications, l’actualisation des calendriers et la météo, selon les besoins des utilisateurs.

Une conception taillée pour l’aventure : des tests de résistance aux chocs, à l’eau et à la salissure réalisés en Finlande.

Les explications de Heikki Norta, directeur du numérique et président en charge des appareils connectés et des services numériques chez Amer Sports Corporation, le groupe dont fait partie Suunto :

« Aujourd’hui, que le sport soit une passion ou un simple moyen de s’échapper à l’heure du déjeuner, nos vies ne sont plus cloisonnées. Il nous faut donc un partenaire technologique qui ne renonce à aucune fonctionnalité, ni dans le sport ni dans l’utilisation quotidienne. Suunto a donc cherché à relever le défi de concevoir une montre connectée dotée de solides fonctions de montre de sport, et vice versa, afin que ses utilisateurs puissent profiter au maximum de leurs activités sportives tout en gérant au mieux leur vie bien remplie. Les décennies d’expertise polyvalente de Suunto dans le domaine du sport et des activités outdoor, conjuguées avec les fonctions intelligentes pratiques apportées par Wear OS by Google, procurent une incroyable occasion pour nous de séduire de nouveaux publics toujours plus larges et de les inciter à explorer leur environnement, quel que soit le lieu où les mèneront ces aventures. »

La Suunto 7 arbore les nouvelles cartes outdoor hors ligne, vives et richement colorées, qui permettent aux athlètes de connaître en permanence leur position sur l’écran tactile OLED ultra lumineux de la montre. Elle propose aussi aux utilisateurs de piloter leurs playlists musicales depuis leur poignet, pour un confort d’utilisation en déplacement. Outre ces nouvelles fonctions, la Suunto 7 apporte l’expertise du sport avec plus de 70 modes sportifs allant de la course à pied au cyclisme en passant par le ski ou le yoga, une autonomie suffisante non seulement pour une journée entière d’utilisation active en mode montre connectée mais aussi pour vos séances d’entraînement quotidiennes : elle assurera notamment des mesures précises de vos exercices avec le suivi de la fréquence cardiaque au poignet, un baromètre pour les relevés d’altitude et des indicateurs d’entraînement. Pour prolonger votre expérience, vous pouvez suivre vos exercices et vos tendances sur l’appli Suunto et vous connecter avec des partenaires comme Strava.

Combinant sport et vie quotidienne, Suunto intègre Wear OS by Google pour permettre aux utilisateurs de bénéficier de l’aide proactive et personnalisée de l’Assistant Google, d’options de paiement sécurisées avec Google Pay’™ et du coaching personnalisé proposé par Google Fit™. Des milliers d’autres applications sont disponibles sur Google Play™.

« Construite sur notre plate-forme évoluée Snapdragon Wear 3100, la Suunto 7 est la première montre connectée à déployer le mode expérience sportive dédié en assurant jusqu’à 12 heures de suivi GPS continu ou jusqu’à 48 heures en utilisation quotidienne, grâce à nos processeurs », indique Pankaj Kedia, qui dirige Qualcomm Wearables. « Nous sommes enchantés d’avoir collaboré avec Suunto et d’être parvenus à associer le meilleur des sports, du style et des fonctions intelligentes dans cette puissante montre connectée conçue aussi bien pour les athlètes de l’extrême que pour les sportifs amateurs. »

Conçue et testée en Finlande, la Suunto 7 est construite pour survivre aux conditions et aux aventures les plus difficiles et pour résister aux chocs, à l’eau et à la salissure avec son écran Gorilla Glass. Les utilisateurs vont pouvoir braver les éléments en toute confiance ou rester à l’intérieur et aller à la salle de sport ou au yoga, tout cela sans perdre un instant.

Suunto 7 en un coup d’œil

PVC : 479 $

Poids : 70 g​

Lunette : acier inoxydable

Boîtier : polyamide renforcé​

Matériaux des bracelets : bracelet 24 mm (disponible en silicone, cuir et textile assortis)

Navigation : GPS, Glonass, Galileo​

Autonomie : jusqu’à 12 heures en mode suivi GPS ou jusqu’à 48 heures en utilisation quotidienne*

Étanchéité : 50 mètres​

Système d’exploitation : Wear OS by Google™

Processeur : plate-forme Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100

Téléphones compatibles : iOS et Android

La Suunto 7 sera disponible le 31 janvier sur www.suunto.com et chez certains partenaires revendeurs.

* L’autonomie réelle peut varier considérablement selon les réglages choisis, les applications utilisées et de nombreux autres facteurs.