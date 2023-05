Lepaya acquiert l’emblématique organisme de formation Krauthammer et devient la plus grande entreprise européenne d’Edtech et de perfectionnement de compétences

Lepaya, la première solution de formation continue pour les entreprises de la région EMEA, acquiert Krauthammer, un organisme emblématique proposant des formations professionnelles tournées vers le leadership, le management et l’excellence commerciale. Cette acquisition s’inscrit dans la mission de Lepaya, qui consiste à aider les entreprises à maximiser leur impact sur le marché en développant le potentiel de leurs salariés.

La nouvelle société compte plus de 400 salariés situés à Amsterdam, Londres, Berlin, Munich, Stockholm, Paris, Zurich, Bruxelles et Shanghaï, et délivre ses services à plus de 1 000 clients à travers le monde, dont Bouygues, Roland Garros, ING et Dell.

Au vu du contexte économique où les entreprises sont contraintes de devoir augmenter leur productivité tout en déployant moins de ressources, il devient plus que pertinent pour ces dernières de bénéficier de programmes de formations efficaces et évolutifs. La demande de résultats concrets en matière de formation professionnelle étant de plus en plus pressante, il est désormais nécessaire de disposer de plateformes qui permettent aux entreprises de maximiser leur impact sur le marché grâce à l’innovation et à l’engagement salarial.

L’association de l’expertise de Krauthammer en matière de formation professionnelle approfondie et de l’approche platform-driven éprouvée de Lepaya marque un tournant majeur; cette dernière endossera désormais le rôle de principal organisme de formations, permettant à ses clients d’accéder à la plateforme de perfectionnement de compétences la plus avancée du marché.

Depuis sa création, Lepaya a accompagné sa croissance organique par des acquisitions réussies. Qu’il s’agisse de rachats d’entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) telles que la société VCoach – rebaptisée Lepaya AI-Coach – située à Munich, de la société Smartenup basée à Amsterdam ou encore de la récente acquisition de la société londonienne FirstSpeak, Lepaya a intégré avec succès divers portefeuilles de produits et a renforcé l’impact sociétal de produits et de solutions d’envergure internationale en accélérant son développement, tout en ciblant un plus grand nombre d’entreprises et d’apprenants.

« La méthode que nous employons chez Lepaya est unique en son genre, puisque notre technologie prouve qu’au sortir de nos programmes de formations, les apprenants sont capables d’appliquer de manière concrète les compétences que nous leur avons enseignées », indique Peter Kuperus, co-CEO de Lepaya. « Nous sommes actuellement le seul acteur européen à pouvoir mener de pareilles opérations à grande échelle ».

La technologie de Lepaya a prouvé qu’en combinant la technologie de réalité virtuelle (VR) et l’approche d’apprentissage facilité, l’assimilation de connaissances augmente de 20 % chez l’apprenant. Étant donné que les clients de Krauthammer accordent de plus en plus d’importance à l’innovation, l’acquisition de la société par Lepaya constitue une étape logique dans le cadre de sa mission, qui vise à rester à l’avant-garde du secteur de la formation.

« Je suis ravi que Krauthammer et Lepaya puissent unir leurs forces », déclare Frans van Kreuningen, CEO de Krauthammer. « Grâce à la qualité de formation éprouvée de Krauthammer et à la plateforme de Lepaya, alimentée par les technologies d’IA et de VR, nous serons ainsi en mesure de délivrer des formations de qualité à grande échelle, de perfectionner les compétences des salariés et, par extension, de transformer complètement les entreprises ».

« L’acquisition de Krauthammer constitue un tournant majeur pour Lepaya. Cela permet à l’entreprise de se hisser au rang de plateforme principale de formations professionnelles, capable de renforcer la rétention de talents et de stimuler la productivité des plus grandes organisations à travers le monde », commente René Janssen, co-CEO de Lepaya. « Au cours de notre cinquième année d’existence, nous aurons ainsi contribué à l’amélioration des compétences de plus de 250 000 salariés, tout en cherchant à faire bénéficier l’ensemble de la main-d’œuvre mondiale – soit 3,3 milliards de personnes – de notre savoir-faire et de notre méthode d’apprentissage inégalée ».

À propos de Lepaya

Lepaya est une solution de développement et de perfectionnement des compétences, qui vise à renforcer la rétention de talents et à augmenter la productivité des entreprises. Pour ce faire, elle combine des programmes de formation en ligne, hors ligne et virtuels (VR) par le biais d’une plateforme tout-en-un. Lepaya a été fondée en 2018 par René Janssen et Peter Kuperus, convaincus qu’une formation appropriée suivie dans les meilleures conditions et visant à améliorer des compétences bien définies pouvait stimuler la productivité des entreprises et favoriser leur croissance globale.

En dépit de son statut de challenger sur un marché encombré, Lepaya a su répondre aux besoins d’entreprises technologiques européennes à la croissance fulgurante, telles que Mollie, Takeaway et Picnic, mais également de géants comme L’Oréal, KPMG, ING ou encore PwC. Lepaya permet ainsi à des milliers de professionnels d’acquérir des compétences techniques (hard skills) et non techniques (soft skills), réunies sous le nom de « Power Skills ».

En outre, épaulée par ses investisseurs, tels que Target Global, Mediahuis Ventures et Tablomonto, Lepaya a récolté 47 millions de dollars à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lepaya.com

À propos de Krauthammer

Krauthammer s’appuie sur un riche héritage fondé sur l’excellence et le dépassement de soi, et dispose de plus de 50 ans d’expérience en matière de formation de managers, d’équipes de vente et de dirigeants d’entreprise à l’échelle mondiale.

Chez Krauthammer, plus de 120 formateurs expérimentés dispensent des formations interactives et pragmatiques dans plus de 20 langues différentes, en s’appuyant sur une méthodologie unique en six étapes afin d’obtenir des résultats durables. Krauthammer rencontre un important succès auprès de ses clients grâce à l’impact de ses expériences en matière de formation, qui se concrétisent notamment par des résultats positifs et durables, tant pour les salariés que pour les entreprises.