Cardiawave lauréate de la première promotion French Tech Health20 : Avec sa thérapie innovante non-invasive par ultrasons pour le traitement de la sténose aortique

Cardiawave SA, deeptech spécialisée dans les dispositifs médicaux, qui a développé Valvosoft®, un dispositif médical innovant de thérapie non-invasive par ultrasons focalisés, actuellement exclusivement pour investigations cliniques et non marqué CE, pour le traitement de la sténose aortique – la valvulopathie cardiaque la plus répandue chez l’adulte –, est lauréate de la première promotion du French Tech Health20, le programme de soutien de la French Tech dédié aux start-ups HealthTech, dans la catégorie « Dispositifs médicaux innovants ».

Développé en partenariat avec l’Agence Française de l’Innovation et la Mission French Tech, le French Tech Health20 est un programme de soutien de la French Tech dédié aux startups particulièrement prometteuses – sélectionnées parmi 400 candidatures – dans le domaine prioritaire “Innovation santé 2030”. Pour cette première promotion de 20 sociétés, les critères de sélection portaient sur l’ancrage territorial des start-ups, leur maturité économique et l’alignement de leurs projets avec les grandes priorités du plan France 2030.

« Nous sommes très honorés de faire partie de la première promotion de la French Tech Health20. Notre dispositif médical disruptif répond à un immense besoin médical, grâce à ses performances thérapeutiques attendues et sa facilité d’accès pour les patients souffrant de sténose aortique. L’accompagnement personnalisé dont nous allons bénéficier pendant un an va nous permettre d’amplifier notre visibilité auprès de nos interlocuteurs médicaux, institutionnels et financiers, et d’accélérer notre déploiement à l’heure où nous finalisons notre étude pivot européenne en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, dernière étape avant le marquage CE et la commercialisation. » déclare Benjamin Bertrand, Président Directeur Général de Cardiawave.

La société prépare activement une augmentation de capital pour accélérer son développement en Europe et débuter ses études cliniques aux Etats-Unis.

À propos de Valvosoft®

Cardiawave a développé ce dispositif médical, exclusivement pour investigation clinique et non marqué CE, sur la base d’une nouvelle technologie, unique au monde, issue des travaux des prestigieux laboratoires académiques français Institut Langevin (INSERM/CNRS/ESPCI) et Laboratoire Physique pour la Médecine (INSERM/CNRS/ESPCI/PSL). Cette technologie propose un traitement non invasif de la sténose aortique qui associe ultrasons thérapeutiques, robotique et imagerie échographique en temps-réel pour obtenir un effet réparateur à distance sur la valve aortique. Les ultrasons ramollissent le tissu des feuillets de la valve, rétablissent leur mobilité et permettent une ouverture plus large de la valve. Cette solution thérapeutique non-invasive est moins risquée pour les patients âgés et moins coûteuse pour le système de santé. Tous les logiciels ont été développés en interne ; la majorité des composants matériels ont été développés sur la base des spécifications techniques propriétaires de Cardiawave, grâce à son savoir-faire unique et à celui de ses partenaires académiques. Le dispositif est fabriqué en France grâce au concours de nombreux partenaires industriels français.

À propos du Rétrécissement Aortique Calcifié ou RAC ou Sténose Aortique Calcifiée

Le RAC est une maladie dégénérative, potentiellement mortelle, causée généralement par une accumulation de calcium qui empêche la valve aortique de s’ouvrir complètement. Le RAC évolue au fil du temps, entraînant une insuffisance cardiaque et augmentant le risque de mort subite à son stade final (sténose sévère et symptomatique). Avec l’avancée en âge, la valve aortique se calcifie, devient plus rigide, ne s’ouvre plus correctement ou suffisamment, ce qui entraîne une mauvaise circulation sanguine dans l’organisme.

Le RAC peut être léger, modéré, moyen ou sévère. On estime que 2 millions de personnes souffrent de RAC sévère en Europe et aux Etats-Unis, dont 500 000 bénéficient d’un remplacement de la valve aortique par cathéter (TAVI) ou d’une chirurgie à cœur ouvert. 1,5 million de patients restent sans traitement et sont confrontés à une espérance de vie de 2 à 5 ans. Environ 3 millions de patients souffrent d’un RAC moyen pour laquelle il n’existe pas de traitement précoce.

À propos de CARDIAWAVE