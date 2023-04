Domain Therapeutics présentera trois posters lors de la conférence annuelle de l’AACR 2023

14 au 19 avril 2023 Orlando, Floride. Présentation des derniers résultats de recherche pour de nouvelles cibles GPCR, PAR2 et CCR8, pour ouvrir de nouvelles voies de traitement contre le cancer.

Domain Therapeutics ( » Domain » ou » la Société « ), société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le développement des candidat-médicaments innovants en immuno-oncologie ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), présentera trois posters lors de la conférence annuelle 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR), qui se tiendra du 14 au 19 avril 2023 à Orlando, en Floride.

Sur la base des résultats cliniques, y compris ceux d’une méta-analyse à grande échelle, le récepteur 2 activé par la protéase (PAR2) a été identifié comme significativement associé à la résistance au blocage des points de contrôle immunitaire chez les patients atteints de cancer. PAR2 représentant une cible thérapeutique prometteuse en oncologie et en immuno-oncologie, Domain a développé une nouvelle série d’inhibiteurs puissants et sélectifs de PAR2 qui ont démontré des propriétés uniques comparées à celles de leurs concurrents.

Domain présentera également les avancées de son programme d’anticorps déplétant CCR8, une cible prometteuse pour le développement de futures nouvelles immunothérapies de rupture. En s’appuyant sur l’analyse transcriptionnelle des cellules immunitaires infiltrant les tumeurs, le récepteur CCR8 s’est avéré être exprimé sur les Tregs infiltrant les tumeurs (TITR) murines et humaines, une sous-famille de cellules immunosuppressives jouant un rôle critique dans le cancer, mais pas sur les cellules T effectrices pro-inflammatoires. Suite à une analyse comparative approfondie in vitro des anticorps monoclonaux, Domain a identifié les principaux points de différenciation de ses candidats par rapport à leurs concurrents.

Dr. Stephan Schann, Vice-Président de la Recherche chez Domain Therapeutics, commente : « Ces nouveaux résultats montrent la précision avec laquelle Domain identifie les nouvelles cibles prometteuses impliquées dans l’immunosuppression, telles que les récepteurs PAR2 et CCR8, qui pourraient conduire au développement de stratégies thérapeutiques plus puissantes en immuno-oncologie. Nous continuons à faire progresser notre recherche de précision sur les RCPGs afin d’identifier les candidats » first-in-class » et » best-in-class » pour offrir des nouvelles perspectives de traitements contre le cancer et obtenir les meilleures chances de succès en clinique pour le patient« .

Les posters présentés à l’AACR : AACR Annual Meeting 2023 | Meetings | AACR

Titre : Depleting hCCR8 mAb Therapy #1: Characterization of a broad collection of anti-hCCR8 mAbs

N° de l’abstract : 2946 / 24

Titre de la session de poster : Therapeutic Antibodies 2

Lieu: Poster section 23

Date et heure : 17 avril 2023 13h30 – 17h00

Titre : Depleting hCCR8 mAb Therapy #2 : Selection of candidates for the development of innovative depleting anti-CCR8 therapeutic antibodies to control the immunosuppressive tumor microenvironment.

N° de l’abstract : 2945 / 23

Titre de la session de poster : Therapeutic Antibodies 2

Lieu : Poster section 23

Date et heure : 17 avril 2023 13h30 – 17h00

Titre : Novel biased PAR2 inhibitors with best-in-class properties reduce resistance to both chemotherapy and immunotherapy in oncology models

N° de l’abstract : 4961 / 7

Titre de la session de poster : Novel Targets and Pathways

Lieu : Poster section 16

Date et heure : 18 avril 2023 13h30 – 17h00