M-Files signe un beau contrat avec l’Administration publique des routes de Norvège

L’Administration publique des routes de Norvège, sur le chemin de son futur numérique, ouvre la voie à une gestion documentaire basée sur les métadonnées avec M-Files

M-Files signe un beau contrat en Norvège.

M-Files, un leader mondial de la gestion de l’information, annonce que l’Administration publique des routes de Norvège a choisi sa plateforme de collaboration et de gestion documentaire basée sur les métadonnées pour gérer sa documentation technique à travers tous ses processus. Pour M-Files, il s’agit de l’un des plus beaux contrats signés avec un partenaire dans le monde, en l’occurrence avec son partenaire norvégien NettPost. Après le renforcement de sa présence en Norvège l’année dernière, l’intérêt pour les solutions de M-Files atteint un niveau record , ce qui ouvre la voie à une nouvelle croissance dans ce pays.

« Il s’agit de l’un des plus beaux contrats remportés avec un partenaire pour M-Files dans le monde. La valeur totale du contrat, avec toutes les options et les éléments associés, s’élève à plus de 12 millions de dollars (environ 11,3 millions d’euros) », se réjouit Antti Nivala, fondateur et directeur général de M-Files.

Le contrat concernant le département chargé des Opérations et de l’Entretien porte sur une durée de trois ans, pour un montant de 6 millions de dollars (5,6 millions d’euros). Il inclut une option à hauteur de 6 millions de dollars (5,6 millions d’euros) concernant le département du Développement qui pourra poursuivre la mise en œuvre et l’achat de la solution. La durée du contrat peut être prolongée de 5 ans pour atteindre un total de 8 ans, en fonction de l’étendue du projet optionnel. La première phase de mise en œuvre de la solution concerne le secteur des installations électriques et des tunnels au sein de l’Administration publique des routes de Norvège.

« Nous avons de grandes attentes vis-à-vis de ce projet et nous espérons une collaboration étroite et bénéfique, » déclare Bjørn Laksforsmo, directeur des Opérations et de l’Entretien de l’Administration publique des routes de Norvège.

En lien avec la mise en place de M-Files, l’Administration publique des routes de Norvège a défini trois secteurs à améliorer. L’objectif est que M-Files contribue à une meilleure gestion de l’information et à un meilleur traitement des documents administratifs, ainsi qu’à un meilleur transfert entre les projets d’investissement et l’administration. Selon l’attribution du contrat, l’Administration publique des routes de Norvège décrit la plateforme M-Files comme innovante, souple et configurable, et considère M-Files comme une solution d’avenir qui va remettre en question et améliorer la façon dont l’Administration publique des routes de Norvège travaille aujourd’hui. La solution aidera également l’Administration publique des routes à atteindre son objectif d’une chaîne de valeur entièrement numérique pour les routes.

L’Administration publique des routes de Norvège souligne le fait que M-Files se distingue grandement de la concurrence par son approche basée sur les métadonnées qui permet un accès rapide à l’information. Avec M-Files, l’information est organisée, sécurisée, et gérée en utilisant des balises de métadonnées intuitives qui reconnaissent le type de document, ses caractéristiques, les données intéressantes, la version et son importance. Pour l’Administration publique des routes, l’avantage de la plateforme réside dans le fait qu’elle n’utilise pas la structure classique en dossiers, mais qu’à la place, elle rende l’information facile à trouver et à utiliser grâce à des recherches actives. Un grand apport pour l’Administration publique des routes.

« Parallèlement au travail de mise en œuvre d’une solution de gestion des actifs d’infrastructure, initialement dans le domaine des tunnels et de l’ingénierie électrique, il s’agit d’une nouvelle étape en soutien à ce projet qui nous permettra de donner la priorité à la bonne maintenance au bon moment – dans l’intérêt de nos clients et de la communauté, et pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix, » ajoute Bjørn Laksforsmo.

« Ce contrat, conclu avec une grande entreprise publique, marque un tournant sur le marché et renforce la position de M-Files auprès des grandes entreprises, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Nous sommes heureux qu’une organisation telle que l’Administration publique des routes de Norvège reconnaisse la valeur de la plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files pour une meilleure gestion de l’information », déclare Stig-Arne Ryeng, responsable de compte en Norvège chez M-Files. « La gestion de l’information et des documents n’est pas toujours la première chose qui vient à l’esprit lorsqu’on parler de solutions et de technologies. Nous constatons ici qu’il existe un retard technologique dans de nombreuses entreprises, alors qu’il y a eu un fort développement innovant dans ce domaine au cours des dernières années. Il suffit de penser au temps consacré à la création, à l’enregistrement et à la recherche de contenu. Il est à la fois plus intelligent, plus simple et plus rapide de trouver et d’exploiter les documents d’une manière plus souple, » ajoute-t-il en précisant que le retour sur investissement des systèmes d’information basés sur les métadonnées est très élevé.

Selon une étude menée par Forrester Consulting, la plateforme M-Files offre un retour sur investissement de près de 270% sur trois ans pour les PME et les grandes entreprises. En même temps, elle supprime le temps consacré à des tâches simples et répétitives en automatisant les processus métier et en évitant les frustrations inutiles liées à la recherche et à la recréation de nouveaux documents, ce qui est d’une grande importance pour les collaborateurs d’une organisation.

« M-Files est parfaitement adapté pour gérer l’ensemble du cycle de vie de la documentation de grandes organisations telles que l’Administration publique des routes de Norvège, de la création initiale jusqu’à la construction, la maintenance et le décommissionnement de leurs équipements routiers « , déclare Antti Nivala, fondateur et directeur général de M-Files.

« Notre plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées garantit que toutes les parties prenantes disposent d’un accès sécurisé à l’information dont elles ont besoin et qu’elles peuvent la gérer dans le même logiciel. Avec une information toujours à jour sans silos entre les parties prenantes, les risques liés aux opérations et l’entretien des équipements est grandement diminué, » conclut Antti Nivala.

À propos de M-Files

M-Files est un leader mondial de la gestion de l’information. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et de renforcer le contrôle de l’information. Cela constitue un avantage concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises qui améliorent ainsi l’expérience client et la qualité du travail, tout en minimisant les risques. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.m-files.com.

À propos de l’Administration publique des routes de Norvège

Découvrez les missions, responsabilités et activités de l’Administration publique des routes de Norvège : https://www.vegvesen.no/en/about-us/about-the-organisation/about-the-norwegian-public-roads-administration/our-service-to-society-tasks-and-responsibilities/?lang=en