Akerva va à la rencontre des professionnels de la cybersécurité en participant au FIC 2023

Akerva présentera son offre de services dédiée à la cybersécurité et participera à différentes prises de parole, du mercredi 5 au vendredi 7 avril au Forum International de la Cybersécurité à Lille

Cabinet de Conseil en Cybersécurité et Management des Risques, Akerva annonce sa participation à la 15ème édition du Forum International de la Cybersécurité du 5 au 7 avril prochains à Lille Grand Palais.

« Ce salon est l’opportunité pour Akerva de présenter la profondeur de son offre d’accompagnement en termes de cybersécurité, qui va du test d’intrusion à la gouvernance SSI en passant par le SOC et l’intégration de solutions de sécurité » se réjouit Marine Capron, Directrice Commerciale d’Akerva.

« Nous profitons également du FIC pour annoncer la poursuite du développement de notre activité d’intégration de solutions de sécurité en complétant notre catalogue et en renforçant notre équipe. » complète Laurent Delaporte, Président d’Akerva.

Le FIC est l’un des évènements de référence en Europe en matière de sécurité et confiance numérique, réunissant tous les acteurs publics et privés du domaine. Sa singularité est de rassembler tout l’écosystème de la cybersécurité et du « numérique de confiance » : clients finaux, offreurs de services, éditeurs de solutions, consultants, forces de l’ordre et agences étatiques, écoles et universités…

Le FIC est à la fois un salon dédié aux rencontres et un forum d’échange et de réflexion sur les enjeux opérationnels et stratégiques de la cybersécurité ainsi que la construction d’un futur numérique conforme aux valeurs et aux intérêts européens.

Durant ces 3 jours, Akerva animera plusieurs prises de paroles sur son stand (B4) avec ses experts en sécurité offensive, gouvernance et intégration :

Red Team, comment un étranger s’invite dans vos locaux ?

Mercredi 5 et jeudi 6 avril à 10H30, vendredi 7 avril à 11H30 – Stand B4.

Chiffrement dans le Cloud : BYOK ou HYOK avec Thales Ciphertrust, reprenez le contrôle de vos clés de chiffrement.

Mercredi 5 et jeudi 6 avril à 11H30 – Stand B4.

Externalisation et sécurité des SI : défis et perspectives.

Mercredi 5 et jeudi 6 avril à 14H30 – Stand B4.

Biais cognitifs, comment les attaquants vous manipulent pour voler vos secrets ?

Mercredi 5 avril à 16H30 et jeudi 6 avril à 15H30 – Stand B4.

Cyber-résilience DORA : le règlement européen qui bouleverse le secteur financier.

Jeudi 6 avril à 16H30 et vendredi 7 avril à 10H30 – Stand B4.

Au-delà de ces différentes prises de paroles, l’équipe Akerva aura le plaisir d’accueillir les visiteurs pour échanger sur le stand B4 durant ces 3 jours ainsi qu’à l’occasion d’un cocktail le mercredi 5 et jeudi 6 avril dès 18h.

À propos d’Akerva

Acteur de référence, Akerva est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et management des risques qui accompagne les entreprises et les administrations dans leur stratégie de protection numérique.

Akerva assiste les DSI et les RSSI dans leur volonté d’allier innovation, avance concurrentielle et cybersécurité. De la protection du système d’information à la protection des systèmes industriels et des objets connectés, Akerva se positionne comme le partenaire incontournable de l’entreprise de demain.

En intégrant les enjeux de la cybersécurité au centre de la stratégie des organisations, Akerva s’affirme comme l’un des leaders du marché de la cybersécurité.

En savoir plus sur Akerva : https://akerva.com/