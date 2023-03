Aide à l’Ukraine pour les animaux en détresse: la Protection Suisse des Animaux PSA tire un bilan provisoire encourageant

Depuis le début de la guerre d’agression contre l’Ukraine, la Protection Suisse des Animaux PSA s’engage en faveur des animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens en Suisse et soutient les organisations de protection des animaux sur place. Dans le cadre de l’aide à l’Ukraine, la PSA a pu enregistrer des dons d’un montant de 160 000 francs ainsi que de nombreux dons en nature et en nourriture. Les actions de soutien se poursuivent.

Depuis le début de la guerre, la Protection Suisse des Animaux PSA et les refuges qui lui sont affiliés proposent gratuitement aux réfugiés des places de mise en quarantaine pour chiens, chats, rongeurs et lapins, oiseaux et reptiles. Dans les refuges, les animaux sont pris en charge par des professionnels et détenus dans les meilleures conditions jusqu’à ce qu’ils puissent retourner chez leurs propriétaires. Au total, 52 chiens et 24 chats ont été placés jusqu’à présent dans les refuges des sections de la PSA. Les frais de pension de ces animaux sont financés par la PSA grâce aux dons destinés à l’aide à l’Ukraine. En outre, de nombreuses entreprises ont généreusement fait don de nourriture et de matériel pour les besoins des animaux. «Le soutien continu de notre aide à l’Ukraine pour les animaux en détresse nous touche beaucoup», déclare Nicole Ruch, présidente de la Protection Suisse des Animaux PSA. «Nous poursuivrons les actions de soutien tant que cela sera nécessaire.»

Plaque tournante pour les interventions d’aide

Dans la région en guerre, la Protection Suisse des Animaux PSA soutient quatre organisations locales qui s’occupent des animaux domestiques et de rente, des chevaux et des ânes touchés par la guerre. «SOS Kiev – Ukraine» gère un refuge à l’extérieur de Kiev, où environ 1000 chiens et 300 chats vivent dans des conditions très difficiles. La «ROLDA Foundation» située à la frontière entre la Roumanie et l’Ukraine, fait office de plaque tournante pour les interventions d’aide dans la zone de guerre, telles que la livraison de nourriture, l’évacuation d’animaux, les transferts d’argent ainsi que l’accueil d’animaux blessés et errants. Depuis l’été 2022, les dons ont permis à l’organisation de soutenir directement une vingtaine de refuges en Ukraine, d’apporter des soins médicaux à 5000 animaux et de livrer 40 tonnes de marchandises telles que du foin et de la nourriture. 104 chiens ont été évacués de la zone de guerre et deux refuges ont été remis en état après des bombardements.

Aide aux grands animaux

«ZooDom» recueille en Ukraine des animaux de rente errant sans but. Grâce au soutien financier de la PSA, l’organisation a pu acheter du foin et de la nourriture. «EQUIWENT» s’engage en faveur des chevaux et des ânes en Ukraine. L’organisation gère une station près de Kiev avec 40 chevaux et ânes qui y sont nourris et soignés. En Roumanie, «EQUIWENT» dispose d’une clinique pour les grands animaux qui ont fui l’Ukraine avec leurs propriétaires.

Plus d’informations