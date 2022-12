Conseils de l’AFSCA pour une fin d’année sans embûche

Ainsi, vous amènerez les classiques des fêtes à table en toute sécurité alimentaire !

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion parfaite pour se faire plaisir culinairement parlant. Que vous cuisiniez vous-même ou que vous achetiez des plats chez votre traiteur préféré, chaque année, quelques classiques reviennent sur la table. Comme le dit le dicton, on ne change pas une équipe qui gagne ! Il faut toutefois éviter que de mauvaises surprises ne soient au rendez-vous, pour vous protéger vous et votre famille et vos amis. C’est pourquoi l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) vous donne quelques conseils pour appliquer correctement les règles de sécurité alimentaire, de la préparation à vos assiettes.

Entrée, plat, dessert

LE PLATEAU D’HUÎTRES

Si vous les achetez en magasin, prenez des huitres dans un emballage fermé, d’origine et comprenant une étiquette qui mentionne l’espèce et la date d’emballage.

et comprenant une étiquette qui mentionne l’espèce et la date d’emballage. Les huîtres peuvent être conservées 8 à 10 jours , entre 5 et 10°C (idéalement dans le bac à légumes du frigo).

, entre 5 et 10°C (idéalement dans le bac à légumes du frigo). Il est préférable de les ranger à plat, côté bombé vers le bas , afin qu’elles gardent leur eau. Pour éviter qu’elles ne s’ouvrent, vous pouvez mettre un poids sur la bourriche.

, afin qu’elles gardent leur eau. Pour éviter qu’elles ne s’ouvrent, vous pouvez mettre un poids sur la bourriche. Il est déconseillé de surgeler les huîtres .

. N’ouvrez les huitres qu’en dernière minute afin qu’elles restent dans leur eau jusqu’au moment du service.

LE GIBIER

Pour ceux qui souhaitent acheter leur gibier directement auprès d’un chasseur , sachez que certaines règles doivent être respectées. Par exemple, il ne peut vendre qu’une quantité limitée par famille.

, sachez que certaines règles doivent être respectées. Par exemple, il ne peut vendre qu’une quantité limitée par famille. Le chasseur doit disposer d’un certificat prouvant que la carcasse a été inspectée et qu’elle est conforme à la réglementation en vigueur.

et qu’elle est conforme à la réglementation en vigueur. Si vous achetez du sanglier , assurez-vous de recevoir la preuve qu’il a été soumis à un examen attestant qu’il ne contient pas de trichine (un parasite qui peut causer des maladies chez l’Homme). Il est obligatoire de faire analyser tout sanglier avant la vente.

, assurez-vous de recevoir la preuve qu’il a été soumis à un examen attestant qu’il ne contient pas de trichine (un parasite qui peut causer des maladies chez l’Homme). Il est obligatoire de faire analyser tout sanglier avant la vente. Afin de permettre à la viande de s’attendrir et de maturer, le gibier doit être réfrigéré. Il doit être conservé entre 4°C et 7°C , selon qu’il s’agit de petit ou de gros gibier.

, selon qu’il s’agit de petit ou de gros gibier. Enfin, la viande doit être décongelée au réfrigérateur ou au four à micro-ondes, jamais à température ambiante.

LA GLACE

La glace est un produit délicat, surtout lorsqu’elle contient de l’œuf. La crème glacée qui a fondu ne doit pas être consommée et encore moins recongelée . Cela peut conduire à une intoxication alimentaire.

. Cela peut conduire à une intoxication alimentaire. Vous achetez la glace en magasin ? Il est alors préférable d’utiliser un sac isotherme et de rentrer chez vous immédiatement après vos achats.

et de rentrer chez vous immédiatement après vos achats. La crème glacée devant être conservée au minimum à -9°C , placez la barquette dans la partie du congélateur où la température est la plus basse.

, placez la barquette dans la partie du congélateur où la température est la plus basse. Vous faites votre glace vous-même ? Veillez à travailler avec du matériel propre, surtout si vous réalisez plusieurs préparations à la suite.

Veillez à travailler avec du matériel propre, surtout si vous réalisez plusieurs préparations à la suite. N’oubliez pas de la sortir un peu avant de la servir. Ne laissez pas la glace à température ambiante, mais mettez-la au réfrigérateur pendant 20 à 30 minutes avant le service. Pour vérifier si elle a suffisamment ramolli, il suffit d’enfoncer un couteau propre au centre.

Nous participons à la fête

La sécurité alimentaire est une attention de tous les instants. Durant toute l’année, mais particulièrement à l’approche des fêtes. Où il convient de garantir que chaque ingrédient vous est fourni dans des conditions optimales. À plus forte raison lorsqu’on parle de gibier, de foie gras et de coquillages. Si tout se passe parfaitement bien pour vous et vos convives, c’est en partie parce que nos efforts portent leurs fruits. Sans le savoir, nous mettons tout en œuvre pour que votre menu de fête soit réussi. Si vous n’avez rien remarqué, c’est que notre mission est parfaitement remplie.



Cet article s’inscrit dans une campagne de communication plus large de l’AFSCA. Vous trouverez d’autres conseils sur la manière de conserver les restes et sur les précautions à prendre avec les plats à emporter sur le site www.alaloupe.be.