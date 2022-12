CUPRA met à l’honneur la discipline du Padel à l’occasion de l’édition 2022 des Etoiles du Sport

Pour la deuxième année consécutive, CUPRA s’engage auprès des Etoiles du Sport. Les deux structures qui partagent les valeurs de performances et de dépassement de soi renouvellent leur collaboration initiée en 2021.

Cette année, CUPRA et les Etoiles du Sport ont décidé de mettre à l’honneur la discipline du Padel. Dès aujourd’hui et jusqu’au jeudi 08 décembre inclus, un terrain de Padel outdoor éphémère est installé en face du Lac de Tignes pour accueillir les athlètes et les espoirs de la 21ème édition des Etoiles du Sport.

Avec son ADN orienté autour de la performance et du dépassement de soi, accompagner les Etoiles du Sport est pour CUPRA une manière d’affirmer son engagement autour des valeurs du sport et soutenir une démarche positive dans le milieu du sport de haut niveau. En effet, depuis sa création, la marque espagnole soutient la discipline du Padel, très pratiquée en Espagne, et fait rayonner la discipline en France notamment à travers le Cupra Padel Point Tour. En effet, CUPRA France s’est associée au Padel Point pour créer le plus grand tournoi amateur de Padel en France, à travers 11 étapes de 4 tournois entre avril et septembre 2022.

« Nous sommes très heureux de revenir à Tignes cette année à l’occasion des Etoiles du Sport avec lesquels nous partageons énormément de valeurs sportives. Cette année a pour nous une saveur d’autant plus particulière puisque nous créons sur place un terrain de Padel éphémère. Depuis le début, nous soutenons cette discipline et sommes ravis de pouvoir la faire découvrir aux athlètes, aux espoirs et à tous ceux qui seront présents au cours de cette belle semaine de partage et de découverte » explique Timothée Gazeau, Directeur Marketing France chez SEAT CUPRA.

A cette occasion, Alix Collombon, athlète n°1 dans la discipline du Padel et membre de la CUPRA TRIBE sera aux Etoiles du Sport en qualité de marraine de cette édition 2022 pour présenter ce sport en plein essor en France. Mélissa Martin, la n° 4 française sera également présente aux Etoiles du Sport aux côtés d’Alix.