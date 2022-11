Le groupe Orians recrute Florian Lecoeur au poste de Directeur Administratif et Financier

Laurent Delaporte, président d’Orians, renforce son équipe de management en confiant à Florian Lecoeur, la direction Financière du groupe

Le groupe Orians, spécialisé dans les nouvelles technologies, annonce la nomination de Florian Lecoeur, 41 ans, au poste de Directeur Administratif et Financier. Florian Lecoeur aura en charge l’ensemble des équipes administratives et financières d’Orians (Syfadis, Akerva, Socio Data Management, Confluences IT, Aura et le Document Numérique). Il jouera un rôle clé dans la pérennisation et la croissance des activités des différentes entreprises du groupe.

« Nous sommes heureux d’accueillir Florian au sein d’Orians. Son expérience d’une quinzaine d’années dans des entreprises du numérique sera déterminante pour contribuer à améliorer la rentabilité des différentes entreprises du groupe et accompagner leur croissance. » commente Laurent Delaporte, président du groupe Orians.

En tant que Directeur Administratif et Financier, Florian Lecoeur aura pour missions pour l’ensemble des sociétés du groupe le suivi de la performance et de la trésorerie, la stratégie de financement et l’harmonisation des processus relatifs à la direction financière. Il sera également chargé d’accompagner la direction dans les opérations de croissance externe.

Au sein du groupe Orians, Florian Lecoeur reporte directement à Laurent Delaporte.

« Je suis ravi de rejoindre le groupe Orians, c’est très enrichissant de prendre la tête de l’Administration et des Finances de 6 PME en forte croissance, dans des secteurs dynamiques. Les challenges qui m’attendent sont variés, de l’accompagnement des projets de croissance externe à l’harmonisation du système comptable et des procédures de fonctionnement du groupe, en passant par la direction d’une équipe de 6 personnes basées à Paris et Rennes. » commente Florian Lecoeur. « Mes dernières expériences m’ont amené à très bien connaître la gestion financière des entreprises de services et d’édition de logiciels. Je vais m’appuyer sur cette expertise pour relever ces challenges. »

Diplômé d’un Master Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de Sceau, Florian Lecoeur s’est également formé en Corporate Finance à HEC. Avant de rejoindre le groupe Orians, il occupait la fonction de Directeur Financier de D-AIM, éditeur de logiciel spécialisé dans le marketing prédictif et décisionnel. Dans un contexte de forte croissance, Florian a notamment participé à la réalisation de 3 levées de fonds sur 3 ans.

À propos du Groupe Orians

Fondé en 2013, Orians est un groupe spécialisé dans le numérique qui intervient dans le domaine des services (Cybersécurité, Data Science et Transformation Numérique) ainsi que dans le développement de logiciels (Gestion Electronique de Documents, Data Visualisation, solutions Middleware pour IBMi et solutions pour le développement des compétences).

Le groupe Orians est détenu à 100% par des capitaux privés français, il est dirigé par Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac.

Fort d’une expertise reconnue auprès de grandes entreprises françaises et internationales, l’ensemble de l’activité du groupe représente 170 collaborateurs, répartis dans des bureaux à Dijon, Paris, Rennes et Toulouse, pour un chiffre d’affaires global de 18 millions d’euros en 2021.