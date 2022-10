Recyclage urbain : Edgar Suites s’engage dans la réhabilitation d’hôtels en fin de cycle

La France compte des milliers de petits hôtels familiaux « à bout de souffle » : Edgar Suites propose un concept simple pour les réhabiliter et leur permettre de devenir rentables.



Les difficultés d’une partie du parc hôtelier

Contrairement à l’image d’Epinal, la gestion familiale d’un petit hôtel ne tient pas de la partie de plaisir : les établissements rentables ne forment qu’une minorité, tandis que d’autres sont à la peine, accusant bien souvent un bilan déficitaire.

Soit parce qu’ils n’ont pas assez investi pour suivre les goûts de la clientèle et donc appliquer des tarifs de marché, ou alors en raison de leurs difficultés d’organisation, la gestion étant dévolue à une équipe de trois personnes aux horaires trop importants et aux salaires trop bas.

Pourtant, ces hôtels, d’une trentaine de chambres tout au plus sont souvent situés en centre-ville, mais ils sont victimes d’un cercle vicieux de déficit et de difficultés de recrutement.

Rendre rentables ces hôtels est pourtant possible !

Pour y mettre un terme, Edgar Suites a une solution : la Suite Urbaine. « Ces hôtels peuvent avoir une deuxième vie très rentable », explique Xavier O’ Quin, Président d’Edgar Suites.

« Il suffit de les rénover pour les rendre plus attractifs. Le concept des « Suites urbaines » d’Edgar Suites est parfaitement adapté à cet objectif : ce sont des appartements entièrement équipés avec une cuisine, un ou plusieurs chambres avec des salles de bain. Nos Suites Urbaines sont plus spacieuses que les chambres d’hôtels traditionnelles et donc plus adaptées aux voyageurs d’affaires et aux touristes faisant un séjour de plusieurs jours. Les tarifs peuvent alors être rehaussés et l’opération devenir rentable, même dans une configuration où les 30 chambres de départ se transforment, par exemple, en 20 suites. »

La méthode Edgar Suites participe également à la rentabilité de la gestion des équipes : la masse salariale est ainsi concentrée vers l’essentiel, à savoir la propreté des lieux et l’entretien des équipements mis à la disposition des clients. Grâce à une réception digitale et un système électronique à code, nul besoin d’accueil ou de gardiennage de nuit.

Deux hôtels en cours de rénovation à Paris et Lille

Plusieurs propriétaires d’hôtels ont déjà adhéré au concept d’Edgar Suites, leur confiant leur rénovation dans le cadre de baux de 12 ans.

PARIS 18ÈME, MONTMARTRE : Ouverture prévue juin 2023

A Montmartre, dans le 18ème arrondissement de Paris, l’hôtel Mon Amour, au 7 rue Albert, va voir ses 680 m² divisés en 13 Suites Urbaines, dans le cadre d’un bail de 12 ans ; son ouverture est prévue pour juin 2023.

LILLE, centre-ville : Ouverture prévue mars 2023

En plein cœur de Lille, cet hôtel de 730 m² va compter 10 Suites Urbaines d’une surface de 60 m² en moyenne ; son ouverture est prévue en mars 2023.



Il ne s’agit pas d’un simple rafraîchissement des lieux, mais d’une rénovation lourde qui donne aux hôtels un statut de bien quasi neuf, à la fin des travaux. Ceux-ci sont dédiés à l’amélioration de la performance énergétique (double vitrage, isolation, etc.), mais aussi à l’amélioration du confort exigé, aujourd’hui, par les clients en termes d’accès aux nouvelles technologies, et en termes de décoration intérieure.

Edgar Suites en plein développement

Edgar Suites, fondé en 2016, peut se prévaloir de lieux décorés avec soin, équipés pour que les voyageurs se sentent « comme à la maison », un postulat validé par leur note moyenne de 9,2/10 sur Booking.com.

A l’heure actuelle, Edgar Suites dispose de 400 Suites Urbaines gérées ou en cours de livraison dans 8 villes françaises (Paris, Levallois-Perret, Meudon, Châtillon, Montrouge, Lille, Bordeaux et Cannes) et représente 200 millions d’euros d’actifs immobiliers sous gestion et 18 000 m² sous exploitation. Toujours à la recherche de nouvelles opportunités, Edgar Suites a également investi 80 millions d’euros (financements bancaires inclus) notamment avec l’acquisition de 2 000 m2 de bureaux à Levallois-Perret (92) et de 4 000 m2 à Paris 15ème, qui accueilleront 82 Suites Urbaines.

Cette ambition d’Edgar Suites de réhabiliter de petits hôtels urbains obsolètes devrait accroître encore le nombre de suites disponibles en métropole.

L’entreprise ambitionne d’ouvrir, d’ici à 2024, une trentaine de résidences dans les 10 plus grandes villes françaises. Sa levée de fonds de 104 millions d’euros, en mai 2021, lui permet d’accélérer son développement. En prévoyant plus de 200 millions d’investissements dans de futurs projet, l’entreprise devrait afficher un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros cette année ; son objectif étant d’atteindre 50 millions en 2025.

Edgar Suites, un modèle efficace qui plaît tant aux investisseurs qu’aux clients

La durée moyenne d’un séjour pour une clientèle affaires est de 4 à 5 jours et de 10 à 90 jours pour une clientèle famille et touristes. Les clients apprécient les logements 50% plus spacieux que dans des logements hôteliers classiques : le taux d’occupation des résidences hôtelières Edgar Suites atteint 93% ; un succès dans un secteur économique parfois chahuté.