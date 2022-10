Matthieu LECOQ, nouveau directeur adjoint des espaces LE POD et office manager du futur « POD Angers Gare »

Après l’inauguration de son nouvel espace LE POD Rennes Gare, le Groupe Giboire poursuit le développement de son activité dédiée au coworking. Ainsi, Matthieu LECOQ rejoint les équipes de la filiale du Groupe Giboire, LE POD Coworking, comme directeur adjoint. Il sera également office manager du prochain espace LE POD à Angers, qui doit ouvrir ses portes au 2nd trimestre 2023.

Un acteur reconnu dans l’écosystème économique angevin

Diplômé d’un Master Enseignement et Formation et d’un Master Communication publique à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO), Matthieu LECOQ, 33 ans, rejoint l’aventure LE POD comme directeur adjoint, au côté de Pierre GIBOIRE, Directeur général des espaces LE POD Coworking. Il aura également pour mission d’accompagner le développement du futur espace LE POD, situé au cœur du quartier Saint-Laud à Angers.

Originaire de Loire-Atlantique et vivant à Angers depuis 2007, Matthieu LECOQ a fait ses premiers pas dans l’écosystème angevin comme adjoint du service de communication de la Préfecture du Maine-et-Loire, puis comme chargé de communication interne pour Irigo, le service de transport en commun de la ville. Il a ensuite intégré la Coopérative Angers French Tech pour y développer l’hébergement et l’animation de la structure.

« Je suis particulièrement heureux de la confiance que me font les équipes des espaces LE POD Coworking. Cette aventure s’inscrit dans la poursuite de mon engagement, au côté des entreprises et des entrepreneurs pour le développement d’Angers, ma ville de cœur, et de son écosystème économique », confie Matthieu LECOQ. « La volonté de repenser l’offre de coworking, pour en faire une offre à part entière dans le parcours immobilier de bureau, avec pour vision d’en faire avant tout des lieux de rencontre, de partage et d’interconnexions entre ceux qui y travaillent m’ont convaincu de rejoindre LE POD. »

« Par son expérience, son enthousiasme et sa connaissance du tissu économique angevin, Matthieu LECOQ sera un élément majeur du développement de notre activité coworking. » souligne Pierre GIBOIRE, Directeur général des espaces LE POD Coworking. « Nous sommes particulièrement ravis de le compter parmi nos équipes. Il saura faire de notre espace LE POD d’Angers ce lieu de vie et d’échanges et mettre son énergie au service de notre activité coworking. »

LE POD Angers Gare, un nouvel espace de coworking de 1 200 m² en cœur de ville



Après l’ouverture de son premier espace de coworking LE POD Rennes Gare, LE POD poursuit le développement de son offre avec une nouvelle ouverture à Angers : LE POD Angers Gare.

Situé au cœur du quartier Cours Saint-Laud, le POD Angers Gare sera installé au sein de la résidence Koncept, construite par le Groupe Giboire. Cet ensemble bénéficie d’ores et déjà d’une accessibilité multimodale (gare, bus, tramway) et vient prolonger le centre-ville dans un quartier résidentiel, moderne, dynamique et connecté.

Ce nouvel espace de coworking de 1 200 m² accueillera à terme 120 coworkers. Tout comme son « grand frère » rennais, il proposera des lieux de travail individualisés et en open space autour d’offres à destination de locataires « longue durée » ou de passage. Des salles de réunion et des espaces événementiels viendront, là aussi, compléter une offre riche et inédite.

« Ce lieu correspondra à ce que nous souhaitons faire pour LE POD : plus qu’un simple espace de travail, un lieu de vie et non un lieu de passage. » résume Matthieu LECOQ. « Notre offre permet de répondre aux attentes des entreprises en leur proposant des espaces agiles pour leurs collaborateurs et toute une gamme de services et d’événements qui contribuent au développement de leur communauté. »

Les coworkers disposeront ainsi de nombreux services : cafétéria, coach de sport, cours et ateliers collectifs divers, animations business, espace repos, douches, salons, garage à vélos, ainsi que plusieurs terrasses.

www.lepodcoworking.com