Sophie Favini nommée directrice des opérations commerciales monde de Virbac

Virbac annonce la nomination de Sophie Favini au poste de directrice des opérations commerciales monde du Groupe. Précédemment vice-présidente exécutive des opérations commerciales de Virbac aux États-Unis, Sophie Favini, basée à Westlake au Texas, remplace Hubert Trentesaux qui a fait valoir ses droits à la retraite.

À partir du 1er octobre, Sophie Favini, en tant que directrice des opérations commerciales monde, pilotera la croissance des activités de Virbac dans toutes les zones : Amérique du Nord, Europe, Apisa (Asie, Pacifique, Inde, Afrique du Sud) et Amérique latine. Elle concentrera son attention sur l’exécution de la stratégie du Groupe en mettant en œuvre nos différents plans de croissance et d’amélioration de la marge du Groupe.

« Grâce à sa connaissance du Groupe et du marché de la santé animale ainsi qu’à son expérience, tant en France qu’à l’étranger, Sophie dispose de tous les atouts pour orchestrer la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance des ventes et de la profitabilité” a déclaré Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac

Intégrant le comité de direction Groupe, elle travaillera de manière transversale avec toutes les fonctions du siège avec le soutien de Sébastien Huron, à qui elle rapportera, pour les zones Europe, Apisa et Amérique Latine. Ceci permettra à Sophie de rester focalisée sur la zone Amérique du Nord jusqu’à fin juin 2023 et de continuer le développement de cette région qui reste une des principales priorités du Groupe.

Sophie restera basée aux États-Unis jusqu’à fin juin 2023, pour faciliter l’intégration du successeur de François Fournier suite à son départ du poste de directeur de zone Amérique du Nord, ainsi que du nouveau vice-président des opérations commerciales qui la remplacera.

Entrée chez Virbac en 1985 au service marketing, Sophie Favini est diplômée de l’ESCP Europe et a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de la santé animale. Elle a effectué l’ensemble de sa carrière au sein de Virbac, assumant des responsabilités de plus en plus importantes : après différentes positions dans le marketing, les ventes et la logistique, elle a dirigé la communication du Groupe. Par la suite, elle a dirigé Virbac Italie, puis piloté l’activité du Groupe en Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal, Grèce), avant d’occuper le poste de présidente de Virbac France. Depuis 2017, elle occupait le poste de vice-présidente exécutive des opérations commerciales de Virbac aux États-Unis.