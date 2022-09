Le Grand Hôtel La Cloche se mobilise pour la bonne cause

Pour le Grand Hôtel La Cloche, octobre rime avec solidarité et soutien aux actions pour lutter contre le cancer du sein. L’établissement met en place des opérations spéciales, pour la quatrième année consécutive.

D’une part, les hôtels MGallery de France invitent leurs clients à faire le don d’un euro, et proposent à la vente un carré démaquillant en tissu dont les bénéfices seront reversés à l’association nationale « Ruban rose ». L’ensemble du personnel pourra également se mobiliser et participer au « challenge connecté », soit en marchant soit en courant, durant tout le mois. Attention, chaque kilomètre va compter puisqu’un euro sera reversé par kilomètre par MGallery ! Le montant sera déterminé par le gagnant des établissements, celui qui aura parcouru le plus de kilomètres.

D’autre part, le Grand Hôtel La Cloche conduit des actions en propre pour soutenir l’association locale « Avec la Deuche rose » qui créé des bulles de bien-être, pour les malades et les aidants.

Le spa By La Cloche reversera une partie du montant de la recette du mois. Le 20 by la Cloche, la boutique de vins, reversera 3€ par bouteille parmi une sélection de Champagnes rosés et d’un marc arrangé à la framboise. Le bar by La Cloche proposera un cocktail spécial « octobre rose » et reversera 1€ par cocktail consommé.

Pour sensibiliser toutes les Dijonnaises à l’importance d’un bon suivi, l’ours d’Orlinski et la façade de 4 000 leds du Grand Hôtel, seront parés de rose.

Rappelons que la prévention de la maladie joue un rôle majeur. La prise en charge précoce d’un cancer du sein, c’est 99% de chances de guérison à 5 ans !