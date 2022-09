Energie : des astuces simples pour réduire le montant de sa facture

Le coût exponentiel de l’énergie et les risques de pénurie incitent les Français à revoir leur consommation à la baisse. Selon l’ADEME[1], le chauffage représente en France 66 % de la consommation énergétique d’un foyer. Cependant, chacun ne pourra pas, avant l’hiver, changer de système de chauffage ou isoler entièrement son logement. En dehors des travaux de rénovation massifs qui s’avérerons parfois nécessaires, il existe des solutions simples à mettre en œuvre, efficaces et accessibles pour réduire sa facture de chauffage

Ne pas chauffer en continu

L’ADEME considère que diminuer la température moyenne d’un logement de 1° permet d’économiser 7 % sur la facture d’énergie. Pour conserver un logement confortable tout en réduisant la température moyenne, il est important de comprendre à quels moments chaque pièce doit être chauffée. Lorsque les habitants d’un foyer sont au bureau ou à l’école, qu’ils dorment ou qu’ils sont partis en week-end, il n’est pas utile de maintenir toutes les pièces à 20°. À partir de 5 questions posées dans l’application Energie de Netatmo, le Thermostat Intelligent Netatmo en chauffage individuel ou le Starter Pack, en chauffage collectif, définissent un programme de chauffe en fonction des habitudes de vie des occupants, pour ne chauffer que lorsque c’est nécessaire. Bien sûr, si les vacances sont écourtées ou que le planning est modifié, le chauffage peut être relancé à distance depuis l’application.

Ne pas chauffer toutes les pièces à l’identique

De la même façon, s’il est agréable de se doucher l’hiver dans une salle de bain à 23°, on recommande généralement de dormir dans des pièces fraiches dont la température n’excède pas les 16°. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo, compatibles avec 90% des radiateurs à eau chaude, permettent d’ajuster le niveau de confort pièce par pièce et déterminent pour chacune d’entre elles un programme de chauffage adapté au rythme de vie des occupants.

Régler la puissance de son chauffage en fonction de la météo

S’il gèle à pierre fendre dehors, le dispositif de chauffage devra s’employer beaucoup plus et mobiliser davantage d’énergie pour maintenir une température agréable à l’intérieur. A contrario, si la température est plus clémente ou que le niveau d’ensoleillement extérieur est élevé malgré le froid, les pièces se réchaufferont beaucoup plus rapidement. Les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo ajustent le chauffage en fonction de la météo et des caractéristiques thermiques de la maison. Elles coupent automatiquement le chauffage d’une pièce si une fenêtre ouverte est détectée afin de ne pas gaspiller d’énergie.

Analyser ses habitudes de consommation

Pour mettre en place des habitudes efficaces pour réduire sa consommation d’énergie, encore faut-il savoir ce qui fonctionne et ce qui n’a de résultat qu’anecdotiques. Or le rythme des factures ne permet pas, la plupart du temps, de piloter finement sa consommation. Chaque mois, l’utilisateur des solutions d’énergie Netatmo reçoit gratuitement un bilan énergétique et quelques conseils qui permettent de mesurer combien d’énergie a été épargnée et d’acquérir de meilleures habitudes.

Dans cette logique, Netatmo a également développé avec Engie deux solutions de pilotage et d’optimisation de sa consommation. Avec Mon Pilotage Gaz, il est facile de mieux contrôler son budget : une fois le Thermostat Intelligent Netatmo et le Capteur gaz installés, et après 30 jours d’analyse des habitudes de consommation, le client accède à une estimation annuelle et mensuelle de son budget gaz, et peut piloter son chauffage en fonction d’un budget cible souhaité. De même, le client a accès à l’évolution de sa consommation de gaz naturel à l’heure près et est alerté en cas de hausse importante de celle-ci.

Le service Ma Conso + quant à lui permet l’accès à des historiques et prévisions de consommation, mis à jour en continu en kWh et en euros. Il rend également visible la mesure du coût de fonctionnement en électricité des appareils électroménagers. Enfin, il évalue la puissance instantanée du foyer et indique un risque de disjonction : cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de modifier leurs usages.

Pour les solutions de chauffage électrique, Netatmo et le groupe Muller ont également créé Muller Intuitiv with Netatmo, un module compatible avec l’intégralité des marques du groupe Muller. Là encore, les utilisateurs peuvent contrôler leur chauffage par la voix, par leur smartphone, ou bien les laisser réguler la température automatiquement. La solution synchronise tous les radiateurs d’une même pièce en analysant les paramètres de la maison (isolation, fenêtre ouverte ou activité des membres du foyer). L’historique de consommation électrique des radiateurs de chaque pièce est consultable à tout moment dans l’application et permet éventuellement d’optimiser son planning de chauffe.

Des solutions simples à mettre en œuvre et des gains mesurables et significatifs

Il faut moins d’une heure pour installer un Thermostat Intelligent Netatmo et moins de 10 minutes pour installer une Tête Thermostatique Intelligente – sans risque de fuite d’eau. Si l’on considère comme l’ADEME, que les solutions de chauffage intelligentes permettent d’économiser 210 euros en moyenne chaque année sur sa facture – et sans doute bien plus cet hiver avec le coût croissant de l’énergie, chacune de ces solutions, compatibles avec la majorité des systèmes de chauffage[2], sera remboursée en moins d’un an.

Les tarifs conseillés de ces solutions sont les suivants :

Thermostat Intelligent Netatmo: €179,99

Thermostat Intelligent Modulant: 219,99€

Starter Pack Netatmo : 119,99 €

Valve Thermostatique additionnelle : 89,99€

Mon Pilotage Gaz : de 3,99 à 5,99€TTC/mois

Ma Conso+ : 2€ TTC/mois

Chaque module Muller Intuitiv With Netatmo : 79,99€

[1] Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

[2] L’utilisateur peut vérifier en 2 minutes la compatibilité de son système sur le site Netatmo