LA 11E ÉDITION DE L’EURO NORDICWALKIN’VERCORS, ÉVÈNEMENT PIONNIER DANS LA MARCHE NORDIQUE, AURA LIEU DU 9 AU 11 JUIN 2023

La 11 e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors se déroulera sur 3 jours, les 9, 10 et 11 juin 2023 à Méaudre, au cœur du massif du Vercors. 7 courses organisées tout au long du weekend pour satisfaire le plus grand nombre. Débutants, amateurs, experts, en plein jour ou de nuit, les choix sont multiples pour ravir les marcheurs. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site : www.euronordicwalk.com/inscription

Un évènement unique et 100% dédié à la marche nordique

L’Euro NordicWalkin’Vercors se réunit une nouvelle fois au cœur des Alpes dans le massif du Vercors. Plus de 2 000 participants sont attendus pour fêter la 11e édition au rythme de rencontres, du partage et du sport. Le temps d’un week-end, cet évènement sportif accessible à tous les niveaux permettra de se perfectionner et de découvrir ce sport-santé.

De nombreux ateliers de découvertes, de conférences, de podiums et d’activités rythmeront le week-end.

Une nouvelle édition qui conserve ses incontournables du rassemblement :

7 épreuves de Marche Nordique

6 parcours adaptés à tous, allant de 9km à 24km

La Marche Nordique Nocturne de 7km

La Marche Nordique Chronométrée, manche du Marche Nordique Tour 2023 (circuit de la Fédération Française d’Athlétisme).

Le Salon de la Marche Nordique® au cœur de Méaudre.

Un programme riche et varié en festivités :

Une chorégraphie festive

Un défilé des régions et pays

Le Prix ADPS de l’Ambiance

Une soirée festive (apéro géant, repas, concert)

Le processus d’inscription

L’inscription se fait directement sur le site internet. L’évènement fonctionne avec le Pass Euro NordicWalkin’Vercors qui comprend l’accès au parcours choisi ainsi qu’à de nombreuses animations et cadeaux souvenirs. Ce pass peut également proposés. Le détail des tarifs est accessible ici.

Lancé en 2012, L’Euro NordicWalkin’Vercors est LE Rassemblement Européen de la Marche Nordique. Il réunit chaque année des milliers de passionnés de ce sport-santé. Adapté à tous les publics, ce rassemblement permet à chacun de passer un moment de partage et d’activités. Il a été créé en 2013 et s’inscrit dans le paysage de la Marche Nordique avec deux autres évènements : NordicWalkin’Lyon et NordicWalkin’Puy Saint Vincent.

Pour plus d’informations sur la 11e édition de l’Euro NordicWalkin’Vercors, rendez-vous sur : www.euronordicwalk.com