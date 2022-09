EDPR inaugure un nouveau parc éolien en Italie

Etaient présents Miguel Stilwell d’Andrade, Président-Directeur général d’EDPR, Duarte Bello, COO Europe et Amérique Latine et Roberto Pasqua, Directeur Général d’EDPR pour l’Italie.



Cet événement reflète l’engagement d’EDPR en faveur de la transition énergétique et de l’indépendance énergétique de l’Italie et de l’Europe.

L’installation, située au cœur de la région de Basilicate, présente une capacité totale de 35 MW et produit 79 GWh chaque année. Avec ces nouveaux parcs éoliens de Craco et Stigliano, EDPR dispose d’une capacité totale de 463 MW en Italie.

EDP Renewables (Euronext : EDPR), 4ème opérateur éolien et solaire mondial, inaugurait hier les parcs éoliens de Craco et Stigliano dans la région de Basilicate en Italie.

L’installation de Craco et Stigliano compte 10 turbines, d’une capacité de 3,5 MW chacune, soit une capacité totale de 35 MW. Le parc éolien sera en capacité de produire 79 GWh/an, permettant d’éviter l’émission de 37 250 tonnes de CO2 par an, et d’alimenter 26 280 foyers. Outre le parc éolien, EDPR a également construit l’infrastructure de raccordement au réseau, opérationnelle depuis la fin du mois d’août. Avec cette nouvelle installation, EDPR dispose d’une capacité totale de 463 MW en Italie.

Durant l’inauguration, Miguel Stilwell d’Andrade, Président-Directeur général d’EDP Renewables, a déclaré : « La crise énergétique que traverse l’Europe actuellement, et l’urgence de l’indépendance énergétique, nous conduisent à renforcer notre engagement dans la production d’énergie renouvelable. Par l’inauguration de ce nouveau parc éolien, EDP est fier de contribuer à rendre l’Italie plus verte et plus indépendante sur le plan énergétique. »

Témoignant de l’implication des institutions et des communautés locales, la cérémonie s’est déroulée en présence de Francesco Micucci, Maire de Stigliano et de Vincenzo Lacopeta, Maire de Craco, ayant déclaré : « Nous sommes fiers de contribuer à une grande cause d’intérêt national. Cette installation est une preuve évidente de l’engagement de notre région en faveur de la défense de l’environnement et de la durabilité. »

Etaient également présents, Duarte Bello, Chief Operating Officer d’EDPR pour l’Europe et l’Amérique Latine, et Roberto Pasqua, Directeur Général d’EDPR pour l’Italie, ainsi que des élèves des écoles primaires locales.

Les parcs éoliens de Craco et Stigliano renforcent le lien entre EDPR et les territoires italiens. L’entreprise possède de nombreux sites éoliens dans le pays et vient de lancer l’opération de crowdfunding « Energy together. The renewable energy tour in Italy » pour permettre aux citoyens italiens de prendre part à la transition énergétique, en reconnaissant et en récompensant le lien avec les territoires.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français à travers une équipe d’environ 120 personnes. Avec 590 MW en exploitation en France, dont 202 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 1 000 000 personnes et en évitant chaque année l’émission de plus de 50 000 tonnes de CO 2 . EDPR développe également 1 GW de projets, dans le cadre d’un joint-venture avec Engie (Ocean Winds), et 24 MW d’éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/france/

A propos d’EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext : EDPR) est le quatrième producteur mondial d’énergie renouvelable avec une présence sur 28 marchés internationaux à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du nord et l’Asie. Basé à Madrid et possédant des bureaux à Houston, São Paulo, Singapour ou encore Paris, EDPR dispose d’un portefeuille de projets variés, d’actifs robustes et d’une excellence opérationnelle reconnue dans le renouvelable : des parcs photovoltaïques, éoliens terrestre et offshore (joint-venture 50/50 avec Ocean Winds) et des technologies complémentaires au renouvelable comme des batteries et de l’hydrogène vert.

Sa politique en faveur des collaborateurs s’est illustrée par une certification Top Workplace 2022 aux Etats-Unis, Top Employer 2022 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Pologne), et au Brésil, et par l’inclusion de l’entreprise dans l’indice Bloomberg Gender Equality.

EDPR est une filiale d’EDP (Euronext: EDP), leader de la transition énergétique, accordant une attention toute particulière à la décarbonation. Outre sa forte présence dans le renouvelable (avec EDPR et ses opérations hydroélectriques), EDP œuvre au côté des services publics au Portugal, en Espagne, au Brésil, notamment dans les réseaux électriques, les solutions pour les clients et la gestion de l’énergie.