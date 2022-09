10 septembre 2022 : journée mondiale de la prévention du suicide : IL EST TEMPS D’AGIR AUTREMENT POUR NOS ENFANTS

Le suicide touche durement les jeunes filles. Le papa de l’une d’entre elles, décédée en mars dernier, a décidé de consacrer sa vie à le combattre.

Avec son regard professionnel, il aborde le sujet sous un angle nouveau : étude des causes, méthodologie, etc.

Pour lui, il s’agit un problème de société et non pas seulement médical ou psychologique … mais qui reste tabou.

Afin de le rendre visible et de faire prendre conscience de l’urgence à agir individuellement et collectivement, il en a appelé aux institutions et élus de son territoire. En vain.

Il poursuit et vient de créer une association tout en multipliant déjà les actions concrètes sur le terrain.

Son objectif : réduire de moitié le nombre de suicides dans son département, pour commencer.

Il est prêt à prendre la parole dans les médias.

Les jeunes filles et femmes : les plus fragiles d’entre nous

La situation sanitaire en France en 2021 est catastrophique : 20 millions de personnes sont en état dépressif, avec un mal-être ou des troubles anxieux.

+ 450 % de consultations des psychologues entre 2019 et 2021.

200 000 tentatives de suicides par an

1 suicide par heure en France et un tous les 3 jours en Sarthe

Les jeunes filles et femmes entre 15 et 25 ans représentent le plus public le plus fragile.

Valentine MEI, la seule et unique fille de Sandrine et Patrick COTTAIS, adoptée en Chine en 2006 et étudiante sur Rennes en école d’architecture d’intérieur, a mis fin à ses jours en se jetant du dixième étage, le 19 mars 2022, de la résidence où elle habitait en colocation.

Les compétences et qualifications pour traiter ce sujet complexe

Après plusieurs semaines de désespoir, son papa décide de s’emparer de ce sujet tabou et complexe. Patrick est directeur général de France Résilience une entité spécialisée en résolution de problème complexes et gestion des risques. Il est ingénieur professionnel en organisation du travail, intervenant en Prévention des Risques Professionnel habilité par la DIRECTE Pays de la Loire et Lieutenant-Colonel dans la réserve opérationnelle (ancien professeur au CDEF à l’école Militaire de Paris en gestion de crise).

Patrick a mis toutes ses compétences professionnelles au service de cette cause en réalisant des actions concrètes. Il a constitué plusieurs groupes de travail pluridisciplinaires. Ses équipes de bénévoles ont posé un diagnostic et élaboré une méthode innovante pour faire diminuer de manière significative les décès par suicide.

L’indifférence, le silence et la peur explique l’inaction

Patrick a envoyé un courrier, le 31 mai dernier, aux autorités et élues de la Sarthe (un des départements le plus touché par le suicide en France) pour alerter sur la gravité de la situation. Si certains l’ont reçu (dignement ou mal), d’autres ont planifié des rendez-vous d’ici quelques semaines, et d’autres n’ont même pas répondu…

Il a également mobilisé les médias locaux, échangé avec des professionnels de santé et organisé un rassemblement silencieux le 24 juin, sur la place principale du centre-ville du Mans en hommage aux victimes du suicide.

L’espérance, redonner la priorité à nos enfants

Le 31 aout dernier, une réunion a validé les statuts de l’association RESILIENCE MEI (Message d’Espérance Intergénérationnel). Celle-ci a pour objet d’organiser et financer des projets concrets et efficaces à destination de personnes en souffrance. Une levée de fonds est planifiée courant septembre avec la plateforme ULULE.

Devant l’immobilisme et la peur d’aborder ce sujet tabou, qui nous concerne pourtant tous, Patrick souhaite prendre la parole dans des médias d’audience nationale.

Il y a urgence car des enfants meurent chaque jour, alors qu’une mobilisation collective pourrait en sauver beaucoup.