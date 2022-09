Bécarré réalise une résidence intimiste de 33 logements

Fort de son ancrage historique dans les Hauts-de-Seine, Bécarré propose une nouvelle résidence de 33 logements, Villa Edenia, à Fontenay-aux-Roses, opération à taille humaine pensée conjointement avec la mairie

Une résidence en accord avec les attentes actuelles

Issue d’un remembrement de parcelles, la résidence Villa Edenia comprend deux corps de bâtiments, érigés à 4 mètres en retrait de la rue Auguste Lemaire. Proposant une interprétation moderne de la toiture à la Mansart, caractérisée par sa double pente et des façades jouant avec les couleurs de l’enduit clair avec des touches d’ocre rouge et jaune, elle s’intègre parfaitement à son environnement.

« Villa Edenia a été créée en accord avec la mairie de Fontenay-aux-Roses, qui a souhaité un projet à dimension humaine, qui s’insère au milieu du bâti existant alentour », souligne Matthias Bertetto, Directeur Général de Bécarré.

La résidence fait également la part belle aux espaces extérieurs avec des jardins potagers, partagés et privatifs en pied d’immeuble. 34 places de stationnement complètent l’ensemble.

Un nouveau lieu de vie

Conçus par CLCT Architectes, les 33 logements, qui vont du T1 au T4, répartis sur 2 étages, ont été élaborés pour que la lumière naturelle y soit maximale. La plupart des appartements sont prolongés par des espaces extérieurs : jardins privatifs au rez-de-chaussée, balcons ou terrasses.

Dotée d’un système innovant de pompe à chaleur collective, Villa Edenia propose un réel confort de vie à ses occupants à travers l’utilisation d’énergie renouvelable pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage.

Le calme à proximité de Paris

Très bien desservie grâce à 17 lignes de bus, le RER B, le Tramway T6, et de multiples connexions automobiles, Fontenay-aux-Roses profite de sa proximité géographique avec Paris (25 min de Porte de Châtillon en voiture et 25 min de la gare Châtelet-Les Halles en RER), tout en offrant à ses habitants un cadre de vie préservé. Proposant des infrastructures variées : parcs, jardins, commerces, services, équipements sportifs et culturels, ainsi que des écoles (de la crèche au Lycée), la ville attire une population à la recherche de calme et d’activités.

Villa Edenia prend place non loin du centre-ville avec son nouveau marché et sa place pavée entourée de restaurants et de commerces. Le square et une école maternelle sont à moins de 4 min à pied, sur le chemin de la gare de Tramway T6 alors que les commerces de proximité sont accessibles sans voiture.

Fiche technique :

Adresse : rue Auguste Lemaire, 92260 Fontenay-aux-Roses

Promoteur : Bécarré

Architecte : CLCT Architectes

Commercialisateur : Primavefa

Nombre de logements : 33 appartements (du T1 au T4)

Nombre de places de stationnement : 34

Démarrage des travaux : 1er trimestre 2023

Livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2024