LBO France et Keys REIM nouent un partenariat pour faciliter l’accès des distributeurs aux offres de Private Equity dédiées à une clientèle patrimoniale

LBO France poursuit sa dynamique de distribution de fonds dédiés à une clientèle patrimoniale. Par l’intermédiaire de Keys REIM , LBO France sera mis en relation avec un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP-CIF) du marché français qui ont encore, malgré les initiatives de démocratisation observées sur le marché, faiblement accès à des offres réservées pour l’essentiel à des investisseurs institutionnels.

Une offre sur-mesure pour la clientèle patrimoniale et pour les entrepreneurs

Acteur spécialiste du capital-investissement depuis 35 ans, LBO France a élargi son offre ces dernières années en proposant des solutions d’investissement à destination d’une clientèle d’investisseurs non professionnels et professionnels assimilés.

LBO France a lancé à partir de 2018 des fonds agréés multi-stratégies à destination d’une clientèle non professionnelle qui investissent directement ou au travers de fonds gérés par LBO France dans des titres d’entreprises Small Cap[1] ou Mid Cap[2] non cotées françaises ou européennes qui sont profitables et en croissance, dans le cadre d’opérations de capital développement ou de capital transmission, ainsi que dans l’immobilier au travers de parts de fonds gérés par LBO France. Depuis sa constitution, le FCPR White Caps Sélection, fermé à la commercialisation en juin 2019, a déjà réalisé 18 investissements dont trois ont déjà été cédés avec un multiple moyen supérieur à 3,5x.

LBO France a par ailleurs décidé en 2020 de créer des offres destinées aux investisseurs professionnels qui ont cédé leur entreprise et réinvestissent dans le cadre du mécanisme d’apport-cession selon le dispositif fiscal 150-OB Ter.

Ces offres ont constitué pour LBO France une première ouverture vers une clientèle patrimoniale en y associant un nombre restreint de CGP-CIF sur lesquels s’appuyer pour construire son offre.

Depuis 2021, LBO France a mené une réflexion sur la meilleure façon de rendre plus accessibles ses fonds auprès des CGP-CIF. Cette réflexion s’est concrétisée par la mise en place d’un partenariat avec Keys REIM qui permettra à de nouveaux CGP-CIF d’accéder aux fonds commercialisés par LBO France.

LBO France pourra ainsi présenter les fonds agréés ouverts et les solutions élaborées pour les investisseurs qui ont cédé leur entreprise et souhaitent réinvestir dans le cadre du mécanisme d’apport-cession selon le dispositif fiscal 150-O B Ter.

LBO France, un des acteurs pionniers dans le domaine du Private Equity, devenu aujourd’hui plateforme d’investissement multispécialiste, pourra ainsi s’appuyer sur les partenaires CGP-CIF introduits par Keys REIM pour étendre son réseau de distribution.

Une demande forte pour être acteurs de l’économie réelle

« Ce partenariat est l’aboutissement d’une réflexion mais aussi d’un constat sur les atouts de l’investissement dans le non coté et son attractivité auprès des particuliers. Ces investisseurs sont aujourd’hui mieux informés, plus exigeants sur les rendements et les risques associés, et surtout comprennent mieux le rôle qu’ils peuvent jouer en tant qu’acteurs économiques. Ils sont par conséquent plus que jamais en quête de sens, de compréhension et de stabilité dans leurs décisions d’investissement » déclare Johan Didouche, en charge de la clientèle patrimoniale chez LBO France.

Avec 4,3 milliards d’euros collectés en 2021, les investisseurs particuliers et family offices sont désormais la deuxième source de financement du Private Equity en France[3]. A ce titre, il est apparu important à LBO France de rendre ces offres plus accessible au monde de la distribution intermédiée, afin de répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses.

« Alors que le Private Equity connaît un intérêt croissant auprès des investisseurs, ce partenariat avec LBO France permettrait aux CGP-CIF de présenter une gamme complète et cohérente de solutions d’investissement » souligne Grégory Neulat, Directeur général en charge du Développement de Keys REIM.

[1] Entreprises de petite taille

[2] Entreprises de taille moyenne

[3] Source : étude France Invest 2021.