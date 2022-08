Faux amis : les pièges linguistiques à éviter

En pleine période estivale, l’heure est au voyage et à la découverte de nouveaux horizons. Si l’on cherche souvent à maîtriser quelques bases de la langue des pays que l’on visite, la structure des langues peut parfois nous induire en erreur : les “faux amis” entre les langues sont nombreux et peuvent mener à des situations parfois cocasses. Inventé en 1928, le terme “faux ami » a été créé par des lexicologues cherchant à décrire les pièges de l’apprentissage d’une langue étrangère. Un faux ami est un mot d’une langue ressemblant à un mot d’une autre langue, mais n’ayant pas le même sens. Pour éviter les faux pas, la plateforme premium d’apprentissage de langues Babbel a listé certains pièges les plus courants dans lesquels ne pas tomber.

“L’un des grands avantages d’apprendre le français, l’anglais ou l’espagnol est que de nombreux mots ont les mêmes racines dans les langues romanes et en anglais. C’est pourquoi il est facile de se laisser aller à des suppositions lorsqu’on parle une langue étrangère.” explique Malcolm Massey, professeur de français pour Babbel Live. “Les faux amis sont des erreurs courantes que tout le monde peut commettre, même les personnes bilingues maîtrisant les deux langues peuvent tomber dans ces pièges. Il va donc sans dire qu’en être conscient est important pour éviter les malentendus.”

En anglais

Pour nous Français, la langue anglaise recèle quelques challenges. La pratique se corse avec certains mots proches du français qui ont trop souvent tendance à nous induire en erreur :

Eventually : il semblerait si logique de le traduire par « éventuellement » mais c’est plutôt pour signifier « peut-être » ou « possiblement » que les anglais l’utilisent.

Actually : tout comme « eventually » il est facile de tomber dans le piège, trop proche du français, on l’utilise comme « actuellement » mais il n’en est rien. « Actually » signifie « en fait » ou « en réalité ».

Degree : lorsque l’on entend le mot « degree » il n’est pas question de parler des températures. On vous parle ici des diplômes et non de la météo !

Library : c’est un classique dont il faut se rappeler. À la « library » on emprunte bien les livres, c’est au «bookshop » qu’on les achète.

La confusion entre “prevent” et “prévenir” est courante. Le premier signifie empêcher quelque chose d’arriver, le second se traduirait plutôt par ‘warn’, informer quelqu’un.

En espagnol

L’espagnol et le français font partie de la même famille des langues romanes, d’origine latine, bien que l’espagnol soit resté plus proche du latin que le français. En revanche, il est bien plus facile pour un Français de comprendre la langue écrite car la construction des mots se rapproche davantage de la langue française. Mais attention, en passant la frontière Espagnole, prenez garde à certaines expressions qui nous semblent familières :

Enfermar : Si un Espagnol utilise le verbe “Enfermar”, il ne souhaite en réalité pas vous enfermer, mais simplement vous dire qu’il est tombé malade. Pour “enfermer” quelque chose, on utilisera plutôt le verbe “encerrar”.

Carta : Venu le moment de régler ses achats à la caisse, on entend souvent le mot “carta” lorsqu’il s’agit de choisir son moyen de paiement. En réalité, on parle de “lettre”. Pour désigner votre carte bancaire, utilisez plutôt le mot “tarjeta”.



Discutir : Non, ces deux personnes ne sont pas en train de discuter. Le verbe “discutir” s’utilise pour désigner une dispute, deux personnes dans un conflit. Pour “discuter”, on utilise le verbe “hablar”.

Raro : Si l’on vous qualifie de personne “raro”, ne rougissez pas trop vite : il ne s’agit pas d’un compliment. Quelqu’un de “raro” sera en réalité une personne dite “bizarre”, qui sort du cadre et des codes. Pour faire un compliment et parler d’une chose rare, on utilisera plutôt le mot “escaso”.

