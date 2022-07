Le LFB transforme son réseau pour l’avenir en s’appuyant sur le SD-WAN Managé et le réseau Internet mondial de GTT

GTT Communications, Inc., l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises internationales, annonce que le LFB, entreprise française leader en biopharmacie, déploie le SD-WAN managé de GTT, ses solutions Cloud Connect, Dedicated Internet Access, le haut-débit avec les équipes de consultants spécialisés de GTT. La solution couvre 28 sites en France, en Autriche, en République Tchèque, en Belgique et aux Etats-Unis, et répond à la stratégie de transformation du réseau de l’entreprise.

Le LFB est un acteur majeur en Europe dans la fabrication des médicaments dérivés du plasma, et de protéines recombinantes pour les professionnels de santé en immunologie, hémostase et soins intensifs. Le LFB emploie plus de 2 500 personnes en France et dans le monde. La transformation du réseau de l’entreprise, qui soutient son passage aux applications cloud, implique la migration de son infrastructure WAN MPLS (Multiprotocol Label Switching) vers une approche réseau définie par logiciel, moins coûteuse et plus flexible.

La solution SD-WAN managé de GTT s’appuie sur son backbone mondial Tier 1 pour offrir au LFB une meilleure expérience Internet. Le réseau est conçu pour garantir que le trafic de l’entreprise reste sur le réseau IP mondial de GTT le plus longtemps possible, afin d’assurer la qualité, les meilleures performances et son contrôle. La solution connecte les applications métiers du LFB, le cloud et les sites hébergés au siège, ses succursales et bureaux régionaux, ses centres de collecte de sang et ses quatre sites de production. Le LFB est accompagné par les équipes de consultants spécialisés de GTT, qui assurent une planification et une mise en œuvre optimales, ainsi qu’une assistance technique en continu. GTT est un membre actif du comité de pilotage de la gouvernance IT du LFB.

La disponibilité des services, l’amélioration des performances des utilisateurs finaux et la fiabilité du réseau sont essentielles pour le LFB, car elles garantissent la qualité et la traçabilité des produits de bout en bout, indispensables à la fabrication sûre et continue de ses produits. Chaque site bénéficie de multiples connexions, ce qui, combiné à la direction du trafic SD-WAN, permet de garantir une configuration hautement résiliente qui répond aux exigences fines du LFB. En outre, la solution GTT permet au LFB d’ajouter rapidement et en toute sécurité de nouveaux sites à son réseau, ainsi que d’augmenter rapidement la capacité réseau de n’importe quel site.

« La pandémie mondiale a modifié notre façon de connecter nos équipes et nos sites et a mis en exergue l’importance du réseau de GTT pour garantir la continuité de la production de nos médicaments destinés au traitement de maladies graves et souvent rares « , déclare Guillaume Castel, DSI du LFB. « Alors que nous envisageons de tripler notre capacité de production dans les années qui viennent avec le lancement d’un nouveau site de production, et d’ouvrir de nouveaux centres de collecte de sang sur plusieurs marchés, nous savons que nous pouvons compter sur GTT en tant que partenaire de confiance pour nous aider à développer notre approche réseau et sécurité pour l’avenir connecté de notre industrie. »

Tom Homer, President, Europe Division, GTT, déclare : « Nous sommes fiers d’accompagner le LFB dans son rôle critique de fournisseur de produits pharmaceutiques vitaux. Nos services SD-WAN managés et Internet non seulement augmentent la fiabilité et la flexibilité de son réseau, mais permettent au LFB de se concentrer sur le développement de tests et de traitements médicaux qui sauvent des vies. »

Le LFB utilise la connectivité de GTT depuis 2017.

À propos de GTT

GTT est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux managés et de services de sécurité pour les entreprises internationales. L’opérateur conçoit et fournit des solutions qui s’appuient sur des technologies cloud, réseau et de sécurité avancées. Ses clients bénéficient d’un accompagnement local avec des consultant spécialisés, ainsi que des équipes support dans le monde entier. Des milliers d’entreprises nationales et multinationales utilisent son portefeuille d’applications comprenant du SD-WAN, et d’autres services de sécurité, Internet, VoIP et de connectivité. Sa force est son backbone IP mondial Tier 1, de premier plan, qui couvre plus de 260 villes sur six continents. La culture de l’entreprise place le client au cœur de son attention, en lui offrant une expérience hors pair, renforcée par son engagement pour une excellence opérationnelle et l’amélioration continue de ses pratiques commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. Pour plus d’informations, visitez le site www.gtt.net.

A propos du LFB

Le LFB est un groupe biopharmaceutique qui développe, fabrique et commercialise des médicaments dérivés du plasma et des protéines recombinantes pour la prise en charge des patients atteints de pathologies graves et souvent rares.

Créé en 1994 en France, le LFB est aujourd’hui l’un des premiers acteurs européens proposant aux professionnels de santé, des médicaments dérivés du sang, avec pour mission la mise à disposition de nouvelles options de traitement pour les patients, dans trois domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie, l’hémostase et les soins intensifs.

Le LFB commercialise à ce jour 15 médicaments dans une trentaine de pays. Pour plus d’informations, visitez le site internet www.groupe-lfb.com