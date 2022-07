Vous partez en voyage ? Pensez à votre frigo ! 6 Conseils pratiques de l’AFSCA pour un départ (et un retour) sans souci

L’été approche à grands pas.

Si vous êtes sur le point de partir en vacances, prenez le temps de regarder ce qui reste dans votre réfrigérateur. Avec ces 6 conseils de l’AFSCA, vous n’aurez pas de mauvaise surprise au retour et vous éviterez le gaspillage de nourriture.

1. Faites l’inventaire du contenu de votre frigo



Une ou deux semaines avant de partir en vacances, faites l’inventaire du contenu de votre frigo. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble et vous éviterez de faire des achats inutiles.

2. Prenez soin de vérifier les dates de péremption des produits

N’hésitez pas à placer bien en vue dans le frigo les produits dont la date de péremption est la plus proche. Cela vous permettra de consommer les aliments qui vont bientôt périmer et d’éviter ainsi tout gaspillage.

Les produits avec une date limite de consommation (DLC) ne peuvent pas être consommés après la date d’expiration. Veillez donc à les consommer si vous vous absentez plus longtemps que la date de péremption indiquée.

Conseil supplémentaire : peut-être reste-t-il des aliments dont la date de péremption (DLC) est dépassée ou qui sont déjà avariés ? Alors, jetez-les définitivement !

Enfin, gardez à l’esprit que les produits qui portent une date de durabilité minimale (DDM) peuvent encore être consommés après cette date, à condition qu’ils aient été conservés dans de bonnes conditions et que leur emballage ne soit pas endommagé ou déjà ouvert. Si ces conditions sont remplies, ils peuvent donc attendre «sagement » votre retour de vacances. En cas de doute, n’hésitez pas à vérifier l’aspect, l’odeur et le goût de l’aliment.

3. Cuisinez les derniers aliments avant le grand départ



La semaine précédant votre départ, composez des menus avec les aliments qui se trouvent dans votre frigo. Vous serez surpris des recettes que vous pourrez faire en agrémentant vos restes. Ainsi, vous pourrez faire des soupes avec les derniers légumes défraîchis et des compotes avec les derniers fruits un peu moins fermes. Pensez juste à couper la partie abimée du légume ou du fruit oublié. Par contre, ne consommez pas les fruits et légumes qui contiennent beaucoup d’eau s’ils présentent des moisissures.

4. Congelez



Un grand nombre de produits se congèlent aisément. Produits boulangers, viandes, poissons … ainsi que les soupes et compotes que vous n’auriez pas eu l’occasion ou l’envie de consommer avant de partir. N’oubliez pas d’utiliser un emballage approprié et d’y inscrire la date de congélation.



5. Donnez en toute sécurité



S’il vous reste quelques aliments, n’hésitez pas à les donner à vos proches, vos voisins ou même à en faire don à une association. Vous ferez certainement des heureux mais faites-le de manière consciencieuse et responsable !

Avant de faire plaisir à un tiers, pensez à coller une étiquette sur votre plat préparé avec les informations suivantes :



• le jour de préparation,

• la présence d’allergènes,

• les ingrédients utilisés.



6. Nettoyer et … débrancher votre frigo



Et enfin, avant de partir en vacances, assurez-vous d’avoir un frigo bien propre. Pensez à bien le vider avant de le nettoyer soigneusement avec de l’eau savonneuse.

Si vous partez plus d’une semaine, n’hésitez pas à éteindre votre frigo et à laisser sa porte ouverte … ça fera du bien à votre porte-monnaie.